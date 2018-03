Drei Verletzte bei Frontalkollision

Ein 31-Jähriger war um 12.30 Uhr mit seinem Auto auf der Zugerstrasse bergwärts Richtung Hirzel unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstagnachmittag mitteilte. In der Rotweidlikurve geriet sein Auto aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer entgegenkommenden 26-Jährigen. Diese wurde leicht, ihr 30-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Auch der bergwärts fahrende Automobilist wurde schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden mit Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht.

Strecke musste gesperrt werden

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersuchen die genaue Unfallursache. Die Strecke wurde wegen des Unfalls zwischen Hanegg und Hirzel für mehrere Stunden gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Neubüel, Tel. 043 833 17 00, in Verbindung zu setzen.

(ahu/SDA)