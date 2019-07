Drogenteddy am Zoll gestoppt

Der Betäubungsmittel-Spürhund hat bei einer Postsendung klare Anzeichen gegeben, die Röntgenaufnahme haben den Drogenkurier dann überführt. Ein süsser Teddybär war in Wirklichkeit ein Bodypacker. Er war mit rund drei Kilogramm, in Blöcke gepresstes Marihuana, gefüllt, schreibt die Zollverwaltung in einer Mitteilung.

Die Röntgenaufnahmen lieferten die Bestätigung, der Teddy war mit Drogenpaketen gefüllt. Bild: Zollverwaltung.

Die Zollbeamten haben sich durch die süsse Verpackung der Drogen aber nicht irritieren lassen. Die Drogen wurden der Kantonspolizei Zürich übergeben, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Teddy startete seine Reise in Johannesburg (Südafrika) und wollte bis nach London reisen. (gvb)