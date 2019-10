E-Trotti und Uber werden in den Service Public aufgenommen

Wer die neue App konsultiert, weiss, ob er nun gleich ins Tram einsteigen soll oder besser per E-Trottinett zur nächsten Bushaltestelle fährt und so insgesamt zwei Minuten früher am Ziel ankommt. Die Einführung der App ist für Sommer 2020 vorgesehen. Der Auftrag dafür ist an das deutsche Unternehmen HaCon vergeben worden, wie die Stadt Zürich gestern mitteilte.

Ein ähnlicher Auftrag ist bereits vor einem Jahr erteilt worden, an die Firma Upstream in Wien. Jedoch war die Vergabe freihändig erfolgt. Beim Verwaltungsgericht ist dagegen Beschwerde eingelegt worden. Von wem, teile man aus rechtlichen Gründen nicht mit, sagt Mediensprecher Tobias Wälti von den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich (VBZ).

Die nun beauftragte Firma HaCon Ingenieurwissenschaften mit Sitz in Hannover ist ein Unternehmen von Siemens. Dass auch Routing möglich ist, also das Aufzeigen verschiedener Reisewege von A nach B, war Teil der Ausschreibung. Hauptaufgabe der App ist es, jederzeit anzuzeigen, welche Mobilitätsmöglichkeiten es im nahen Umkreis gibt.

Möglichst umfassend

Warum überlässt man es nicht Privaten, eine solche App anzubieten? Man könne zwar keinem Mobilitätsanbieter vorschreiben, sich einbinden zu lassen, sagt Wälti. Aber das Ziel sei, das Mobilitätsangebot möglichst umfassend abzubilden. Neben dem öffentlichen Verkehr können also auch Taxis, Fahrdienste wie Uber und Sharing-Dienste für Velos, Roller, Trottinette etc. angezeigt werden. Der entscheidende Unterschied zu einem Privaten sei, so Wälti, dass der Zugang für die Mobilitätsanbieter diskriminierungsfrei ist. Er soll nicht von einem bestimmten Geschäftsmodell abhängen.

Konkurrenzlos ist das Vorhaben nicht. Von Google, SBB, SOB bis TCS sind oder waren weitere Anbieter aktiv.

Langfristig angelegt

Zum Auftakt wird die Integration von mindestens einem Taxi-, einem Car-Sharing und einem Bike-Sharing-Anbieter angestrebt; einige Absichtserklärungen lägen bereits vor. Vermittlungs- und andere Gebühren sind für sie nicht vorgesehen. Die Mobilitätsplattform Zürich ist als ein langfristiges digitales Infrastrukturprojekt angelegt, heisst es in der Mitteilung.

Es gehe darum, dass Einwohner und Besucher Zürichs stets einen guten Überblick in Sachen Mobilität hätten, zumal laufend neue Anbieter hinzukämen, sagt Wälti. So sei das Projekt auch unter dem Aspekt des Service Public sehen. 1,582 Millionen Franken lässt sich die Stadt das kosten. Darin eingeschlossen sind der Aufbau der Plattform, deren Betrieb sowie Weiterentwicklungen während des dreijährigen Pilotbetriebes. Projektträger sind neben den VBZ das Tiefbauamt und die Dienstabteilung Verkehr.

Dabei soll der Rayon der App soll nicht an den Stadtgrenzen enden. Es gehe um die Urbanregion Zürich, so Wälti. Vor allem den Norden Zürichs hat man im Blick. Und das Land ist uninteressant? Wo die Auswahl lediglich Auto oder ÖV heisse, sei der Nutzen der App halt eingeschränkt, gibt Wälti zu bedenken.

Direkt buchen als Fernziel

Dass innerhalb einer vorgeschlagenen Route die Verkehrsträger kombiniert werden, ist etwas, das Google nicht zu bieten hat. Dort hat man zuerst zwischen Velo, Auto oder ÖV zu wählen. Direktes Buchen und Zahlen erlaubt aber auch die neue Stadtzürcher App nicht, zumindest in der Anfangsphase. Es wird aber eine Weiterleitung an die Anbieter möglich sein.