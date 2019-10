Ein Leitfaden für Wein-Banausen

Vom 31. Oktober bis 14. November geht am Bürkliplatz die Zürcher Weinflotte wieder vor Anker. 125 Winzer und Händler präsentieren ihre besten Tropfen. An den 170 Ständen werden 4000 Weine aus sechs Kontinenten zur Degustation angeboten. Doch wie schafft man es, auf den zwölf Schiffen den Überblick zu behalten und den passenden Wein zu finden? Für diese Zeitung hat der Buchser Weinhändler Bruno Jeggli mit seinem Team einen kleinen Leitfaden mit 12 Ratschlägen zusammengestellt.

1. Legen Sie sich vor der Messe ein Weinthema zurecht, zum Beispiel eine bestimmte Traubensorte oder ein bestimmtes Gebiet.

2. Gehen Sie bevorzugt in der ersten Messehälfte an die Expovina. Dann hat es tendenziell weniger Besucher. Die Nachmittage gelten als Geheimtipp.

3. Besser zwei Messebesuche einplanen, statt alles an einem Tag verkosten.

4. Kleine Schlucke nehmen. Und zwischen den Weinen lieber Wasser trinken statt Brot essen. Brot verringert das Empfindungsvermögen am Gaumen.

5. Nach 10 bis 15 Mustern ist es ratsam, eine Pause einzulegen oder etwas zu essen. In den Messerestaurants gibt es Grill-Spezialitäten, Pasta-Gerichte, Fondue und Raclette oder die bekannten Chäs-Chüechli.

6. Entgegen der landläufigen Meinung, kann man Weissweine auch nach Rotweinen verkosten.

7. Nach Süssweinen ist das Verkosten von trockenen Weinen schwieriger – darum generell Süssweine gegen Ende des Messebesuchs degustieren.

8. Niemand verlangt, dass Sie Weine mittels fachlicher Begriffe bewerten. Sagen Sie einfach, ob er Ihnen schmeckt oder nicht - und wieso. Ist er allenfalls zu süss, zu trocken, zu pelzig? So kann die Händlerin oder der Händler etwas Passenderes für Sie suchen.

9. Dunkle Rotweine sind nicht zwingend besser als hellere. Die Weinfarbe sagt recht wenig über die Qualität eines Weines aus.

10. Fragen Sie am Stand, welcher Wein zu Ihrem Lieblingsgericht passt. Und fragen Sie besser, ab wann ein Wein besten Genuss bietet statt wie lange Sie ihn lagern können.

11. Wenn Sie zuerst oder nur nach dem teuersten Wein fragen, outen Sie sich eventuell als Laie und verpassen den spannenden Wein zum attraktiven Preis .