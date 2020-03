«Ein Naturschutzgebiet, das auch noch Strom produziert»

Ziemlich genau zwei Jahre haben die Erneuerung des Hauptkraftwerks und der Neubau des Dotierkraftwerks der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) in Dietikon gedauert. Im Vergleich zur gesamten Prozessdauer war dies eine relativ überschaubare Zeit. Das wurde an der gestrigen Eröffnung nochmals deutlich, als die involvierten Personen Rückschau hielten. Von der Eingabe bis zur Erteilung der neuen Konzession für die Wasserkraftnutzung an der Limmat, in deren Rahmen der Um- und Neubau erfolgte, dauerte es rund 20 Jahre. «Konzessionserneuerungen brauchen erfahrungsgemäss viel Zeit», sagte denn auch EKZ-CEO Urs Rengel. Deshalb hätten die EKZ bereits 1999 das Erneuerungsgesuch auf den Weg gebracht und dieses 2003 offiziell eingereicht. «Allein bei der Baudirektion gab es über ein Dutzend involvierte Stellen», so Rengel. Zudem seien fast 200 Interessengruppen am Prozess beteiligt gewesen.

Aufwertungsmassnahmen entlang der Limmat

Es sei also ein grosses Projekt gewesen, sagte Rengel. Und ein spannendes. Dies, weil sich im Laufe der Zeit die politischen Rahmenbedingungen geändert hätten. Dadurch habe das Projekt neue Dimensionen erfahren, etwa im Hinblick auf den Schutz des Lebensraums von Fischen und Vögeln. Damit sprach Rengel die verschiedenen Renaturierungsmassnahmen an der Limmat im Konzessionsgebiet an. Und auch die Fischaufstiegs- und -abstiegshilfen, die neu erstellt wurden. Alfredo Scherngell, Gesamtprojektleiter und Leiter Wasserkraft der EKZ, erinnerte daran, dass von der Neugestaltung der Allmend Glanzenberg, wo Gummiböötler einen neuen Limmatausstieg vorfinden, auch Erholungssuchende und Spaziergänger profitieren werden.

Die Aufwertungsmassnahmen kamen auch in der Rede von Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) zur Sprache. Etwas überspitzt formuliert könne man heute in Dietikon von einem Naturschutzgebiet sprechen, das auch noch Strom produziere, meinte der Baudirektor, ehe er auf die Wichtigkeit der Wasserkraft zu sprechen kam und diese der Solarenergie gegenüberstellte. «Die Solarenergie hat eine wichtige Funktion. Sie hat aber ein Problem. Im Winter produziert sie zu wenig Strom. Deshalb ist ein solches Wasserkraftwerk so wichtig», sagte Neukom, der die Maschinen im Hauptkraftwerk zum Laufen bringen durfte.

Neu liefern die beiden Kraftwerke jährlich 20 Gigawattstunden Strom. Das entspricht der Stromproduktion für rund 4500 Vierpersonenhaushalte oder für die 20000 Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon. Das sind 18 Prozent mehr Strom als bis anhin. Gekostet hat das ganze Projekt 39 Millionen Franken. Die Konzession haben die EKZ für weitere 60 Jahre erhalten.