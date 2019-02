Ein hölzernes Jahrhundertwerk

Zum Jubiläums ans Sechseläuten

30700 Hektaren oder zwei Drittel der Waldfläche im Kanton Zürich gehören den 331 Mitgliedern von Wald Zürich. Dazu zählen der Kanton, die Städte Zürich und Winterthur, die Zürcher Gemeinden, Holzkorporationen, Privatwaldverbände und Einzelmitglieder. Gegründet wurde der Verband am 4. Februar 1919, damals unter dem Namen Holzproduzentenverband des Kantons Zürich. Auslöser war der Erste Weltkrieg und die Auswirkungen auf den heimischen Holzmarkt. Während des Krieges fehlte es nicht nur an Nahrungsmitteln, sondern auch an Brennmaterial. Der Holzpreis stieg markant an. Wie Forsthistoriker Matthias Bürgi am Dienstagabend an der Jubiläumsfeier in der Zunft der Zimmerleuten erläuterte, änderte sich die Lage nach dem nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Auf einmal wurde der heimische Markt mit billigem Importholz überschwemmt. Um ihre Interessen besser zu vertreten, schlossen sich die Holzproduzenten zusammen.

Nebst der Eröffnung des Waldlabors im Juni ist am 8. April ein Auftritt am Sechseläuten geplant. In den Reihen der Zunft zur Zimmerleuten zeigt der Verband die Skulptur Holzkette: vier senkrecht stehende Eichenstämme, die vom Holzbildhauer Thomas Jud beschnitzt worden sind. Gesponsert wurden die Eichenstämme von den Städten Zürich und Bülach sowie der Gemeinde Stammheim und der Hubenkorporation Rümlang. (hz)