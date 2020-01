Einer gesteht, der andere schweigt

Den beiden Beschuldigten im Fall um den «Seefeld-Mord» wird gemeinschaftliches Vorgehen angelastet. Der eine habe die Tat ausgedacht, der andere habe sie ausgeführt. Gestern begann der Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich.

Entwickelt worden waren die "teuflischen Tatpläne", so der Staatsanwalt, im Gefängnis von den beiden Männern, die sich im Strafvollzug angefreundet hatten. Mit der Androhung von Tötungen sollte der Litauer freigepresst werden. Einmal wurde die Drohung realisiert. Der heute 27-jährige Schweizer Tobias K. habe die Tat ausgeführt, sagte der Ankläger. "Lenker und Denker" sei dabei aber der heute 39-jährige Litauer gewesen. Er soll als Mittäter verurteilt werden. Eine physische Beteiligung an einer Tat sei laut Gesetz nicht Voraussetzung dafür.

Auf einem Hafturlaub sandte der Schweizer ein Erpresserschreiben ans Zürcher Kantonsparlament. Demnach solle der Litauer umgehend auf freien Fuss gesetzt werden. Wenn nicht, werde jeden Tag ein Mensch getötet. Nach Ablauf des Ultimatums machte er im Stadtzürcher Seefeldquartier die Drohung wahr: Auf offener Strasse erstach er am hellen Tag einen zufällig dort anwesenden Mann. Er habe ihn regelrecht «massakriert», so der Staatsanwalt. Dann tauchte er unter, suchte aber im Darknet nach Waffen, Munition und gefälschten Ausweisen. Rund ein halbes Jahr nach der Tat wurde er gefasst.

Ein Zufallsopfer

Tobais K. gestand, an jenem 30. Juni 2016 das Zufallsopfer erstochen zu haben. Auch die spätere Suche im Darknet räumte er ein. Er will die Waffen und 200 Schuss Munition aber nur zur Selbstverteidigung benötigt haben. Weitere Tötungen, wie sie im Brief angekündigt worden waren, seien nicht vorgesehen gewesen.

Der Litauer machte Gebrauch von seinem Recht auf Aussageverweigerung. Auf keine Frage des Gerichtsvorsitzenden gab er Antwort. Vom Schweizer, der einst sein engster Freund war und laut Staatsanwalt buchstäblich bereit gewesen sei, für ihn "über Leichen zu gehen", wird er jedoch schwer belastet.

Laut Staatsanwalt habe der Schweizer insgesamt sehr glaubhaft ausgesagt. Von seinem anfänglichen Schutzverhalten gegenüber dem Freund sei er abgerückt, als er realisierte, dass er von diesem "über den Tisch gezogen" worden sei. Der Mithäftling habe ihn mit Lügengeschichten und Halbwahrheiten dazu gebracht, die Tat zu begehen. Federführend sei der Litauer gewesen.

Hass auf Kapitalisten

Dieser, der unter anderem wegen Erpressungsversuch gegenüber der Stadt Zürich und der Industriellenfamilie Schmidheiny in Haft sass, habe den Hass des Schweizers auf die Unternehmerfamilie und generell auf alle «Kapitalisten» ausgenutzt. Der Ankläger bezeichnete den Litauer als «pathologischen Lügner» und «manipulativ-psychopathische Persönlichkeit».

Der Staatsanwalt beantragte für beide Beschuldigten lebenslängliche Freiheitsstrafen sowie Verwahrung. Für eine solche seien alle Voraussetzungen erfüllt. Der Litauer soll zudem für 15 Jahre des Landes verwiesen werden - die längste vom Gesetz vorgesehene Dauer.

Die beiden Verteidiger kommen nun am Nachmittag zu Wort. Der Vertreter der fünf Privatkläger - Lebenspartnerin, Eltern und Geschwister des Opfers - forderte unter anderem Genugtuungszahlungen in der Höhe von 240000 Franken. Tobias K. hatte die grundsätzliche Genugtuungs- und Schadenersatzpflicht anerkannt. (sda)