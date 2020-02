Elefant Maxi gestorben

Fünf Tage nach der Geburt des Elefantenkalbes Umesh hat der Zoo Zürich heute Morgen eine traurige Nachricht verkündet. «Ein sanfter Riese ist gegangen», heisst es in der Mitteilung. In den letzten Monaten habe Maxi stark an Gewicht verloren. Sich hinzulegen, aufzustehen und auch das Fressen von Heu habe ihm je länger je mehr Mühe bereitet. Seine Backenzähne seien altersbedingt so stark abgenutzt gewesen, dass er sich nur noch mit Hilfe ausreichend ernähren konnte.

Maxi erhielt spezielle Zusatznahrung und Schmerzmittel. Trotz der Unterstützung habe sich sein Zustand weiter verschlechtert, schreibt der Zoo. Deshalb habe man sich entschieden, den Elefantenbullen einzuschläfern. Das Elefantenhaus im Kaeng Krachan Elefantenpark bleibt heute den ganzen Tag geschlossen.

Schon länger Probleme

Die gesundheitlichen Probleme begannen 2017. Maxi verlor deutlich an Gewicht. Da er keine fünf Tonnen mehr wog, wurde er veterinärmedizinisch untersucht und beobachtet. Dank einer Anpassung in der Ernährung legte Maxi wieder an Gewicht zu und wog zwischenzeitlich über fünf Tonnen. Doch in den letzten Monaten verschlechterte sich sein Zustand wieder.

12 direkte Nachkommen

Bis zuletzt sei der stets freundliche Maxi eine imposante Erscheinung geblieben, schreibt der Zoo in der Mitteilung: «Sein ruhiger Gang konnte schon fast als würdevoll bezeichnet werden.» Zu Maxis Stammbaum zählen zwölf direkte Nachkommen – darunter die in Zürich lebenden Töchter Chandra, Farha und Omysha.

Maxi wurde 1969/70 in Thailand geboren und kam 1971 in den Zoo Dudley in England. Ein Jahr später wechselte er zum Zirkusunternehmen Chipperfield, wo er mit auf Tournee ging. Nach einem kurzen Aufenthalt im Safaripark Longleat kam Maxi am 15. September 1981 – vor gut 38 Jahren – nach Zürich.

Maxi bei seiner Ankunft im Zoo Zürich. Bild: Zoo Zürich

Den Umzug nach Zürich machte eine Erweiterung der 1971 eröffneten Elefantenanlage um einen Bullenstall möglich. Am 27. Juli 1984 kam mit Komali der erste Elefantennachwuchs im Zoo Zürich zur Welt.

2014 bezog Maxi mit den anderen Elefanten den neuen Kaeng Krachan Elefantenpark. Am neuen Ort erhielt er im gleichen Jahr den jüngeren Bullen Thai als Gesellschafter.

Stosszähne bleiben in Zürich

Die altersbedingten Veränderungen von Maxi werden nun am Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich untersucht. Von dort gehen die sterblichen Überreste in eine Tierkörper-Sammelstelle. Die Stosszähne kommen zurück in den Zoo und werden dort für schulische Zwecke eingesetzt.

