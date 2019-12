Ex-Parteipräsident bricht mit der SVP

Knall in der Zürcher SVP: Kantonsrat Konrad Langhart tritt aus der Partei aus und verlässt die Kantonsratsfraktion. Seinen Sitz im Parlament will er jedoch behalten, wie er in einer Mitteilung von gestern Nachmittag schreibt.

Langhart führte die Partei ins Wahljahr 2019. Nach der Schlappe bei den kantonalen Wahlen im Frühling geriet er unter Druck. Sein unaufgeregter, konsensorientierter Stil wurde mitverantwortlich gemacht für die Niederlage. Langhart und weitere Mitglieder der Parteiführung traten deshalb zurück. Der Landwirt aus Oberstammheim bezeichnete sich zwar als «Bauernopfer», schloss einen Parteiaustritt jedoch aus und verhielt sich fortan loyal.

Kritik an Umweltpolitik

Hinter der Fassade muss es aber weiter gebrodelt haben: «Ich habe erkannt, dass ich nicht in eine Oppositions- und Protestpartei gehöre», schreibt er in seiner Mitteilung. Es sei ihm als Präsident nicht gelungen, die Partei wieder näher zu den ursprünglichen Wählerinnen und Wähler, etwa den Gewerblern und Bauern, zu bringen. Die internen Widerstände seien aber zu gross gewesen. Die enormen Wahlverluste der letzten Jahre in der ganzen Schweiz gäben ihm nachträglich recht.

Deutliche Kritik übt Langhart auch an der Umweltpolitik der SVP: «Als zukunftsorientierter Bauer bin ich beispielsweise auf eine nachhaltige Agrar-, Umwelt- oder Klimapolitik angewiesen. Für diese Anliegen ist in der Partei aber kaum eine Bereitschaft für eine Konsenspolitik erkennbar.»

Ein Rücktritt aus dem Kantonsrat schliesst Langhart aus. Weitere Fragen zu seiner politischen Zukunft will er erst im neuen Jahr beantworten. Damit bleibt offen, ob und gegebenenfalls welcher anderen Partei und Fraktion er sich anschliessen möchte.

«Kein Grund zu gehen»

Patrick Walder, der als Kantonalpräsident auf Langhart folgte, sein Amt aber schon bald wieder abgeben wird, reagiert überrascht. Er habe erst jetzt über die Medien von Langharts Entscheid erfahren. «Ich habe nie damit gerechnet», sagt Walder. Langhart sei ein geschätztes Mitglied der Partei. «Ich bedaure seinen Austritt.»

Auch die Begründung überrasche ihn. Dass Mitglieder in einzelnen Dossiers nicht immer die Meinung der Partei teilten, sei normal und völlig in Ordnung. «Das ist noch kein Grund zu gehen. In seiner Grundhaltung hat er sich ja nicht von der SVP-Linie distanziert.»

«Bin mega überrascht»

Walder bedauert, dass Langhart im Kantonsrat verbleiben will. Dieser Sitz gehöre der SVP-Fraktion. Und ohne Fraktion im Rücken mache eine Arbeit im Parlament ohnehin nicht viel Sinn. Wer aus der SVP-Fraktion Langharts Sitz in der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu) übernehmen wird, werde die Partei im neuen Jahr entscheiden. Auch Martin Hübscher, Fraktionspräsident der SVP und Landwirt aus Wiesendangen, hat die Mitteilung erst kurz vor den ersten Medienanfragen erhalten. Der Präsident der Bezirkspartei habe ihn benachrichtigt. «Ich bin mega überrascht», sagt Hübscher.

Nach dem Eklat an der Delegiertenversammlung, als Langhart als Kantonalpräsident abgesägt wurde, sei die Situation sicher eine Weile angespannt gewesen. «Das hat sich aber beruhigt, von der Fraktion wurde er jedenfalls getragen, er sass in der Kevu und übernahm Geschäfte», sagt Hübscher. Er sei verunsichert und frage sich nun, ob es ohne sein Wissen zu einem Disput gekommen sei oder ob Langhart einfach damit eine Problem habe, wie die Partei auf nationaler Ebene politisiere und auftrete.

Im Kantonsrat bringe sich die Partei konstruktiv ein, sagt Hübscher. «Klar, in der Opposition müssen wir ab und zu Präsenz markieren, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ihn das so sehr stört. Er hat sich in den Diskussionen weiterhin eingebracht.»

Hübscher fragt sich zudem, was Langhart mit seinem Verbleib im Kantonsrat bezwecken will. «Ohne Fraktion erreicht man nichts.» Und ein Wechsel in eine andere Fraktion sei aus Wählersicht wenig nachvollziehbar.

GLP- oder FDP-Fraktion?

Aufgrund seiner Äusserungen zur Umweltpolitik käme beispielsweise die GLP in Frage. «Mit mir als GLP-Fraktionspräsident hat er diesbezüglich bislang nicht gesprochen», sagt GLP-Fraktionschef Michael Zeugin auf Anfrage.

«Ich könnte mir vorstellen, dass er sich in der FDP-Fraktion wohlfühlen könnte», sagt FDP-Kantonsrat Martin Farner auf Anfrage. Die beiden Oberstammheimer sind zusammen zur Schule gegangen und arbeiteten im Kantonsrat bei regionalen Anliegen bereits öfters zusammen. Ihm sei klar gewesen, dass Langhart sich in der SVP nicht mehr richtig wohl fühle, sagt Farner und lobt seinen Ratskollegen als fundierten Politiker und seriösen Schaffer.