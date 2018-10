FDP-Fraktionschef bei Explosion schwer verletzt

Am Abend des 20. September brach auf einem Boot vor Bäch SZ ein Brand aus. Wie die Kantonspolizei Schwyz inzwischen bestätigen konnte, kam es nach einem Tankvorgang im Bereich des Motorenraums zu einer Explosion. Das Freizeitboot geriet in Brand und sank kurz darauf. Als der Brand ausbrach, befanden sich drei Personen an Bord.

Nun ist klar, um wen es sich bei den Betroffenen handelt: Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, zogen sich der Präsident der Schwyzer FDP-Fraktion, Dominik Zehnder, und seine Tochter beim Unglück schwere Verbrennungen zu. Zehnders Frau, die ebenfalls auf dem Boot war, kam dank einem Sprung ins Wasser mit leichten Verletzungen davon.

Vier Tage auf Intensivstation

Die Tochter des Schwyzer Politikers wurde mit mittelschweren Verbrennungen auf der Intensivstation der Unversitätsspitals Zürich behandelt. Die 18-Jährige konnte das Spital jedoch nach 48 Stunden wieder verlassen. Die Verbrennungen von Dominik Zehnder waren aber schlimmer und grossflächiger. Der 55-Jährige lag vier Tage auf der Intensivstation und musste mehrfach operiert werden. Wie seine Partei jedoch mitteilt, befinde Zehnder sich auf dem Weg der Besserung. Er sei überzeugt, dass er seine Tätigkeiten in Bälde wieder in alter Frische aufnehmen könne, lässt der 55-Jährige sich in der Mitteilung zitieren. (pst)