Feuerverbot im Wald wird aufgehoben

Ab sofort darf im Kanton Zürich im Wald und in Waldesnähe wieder Feuer gemacht werden. Wie das Amt für Landschaft und Natur (ALN) am Dienstag mitteilt, wird das seit dem 27. Juli geltende absolute Feuerverbot aufgehoben.

Die Nächte würden nun länger, die Temperaturen seien stark zurückgegangen, begründet das ALN den Entscheid . Zusammen mit den verbreiteten und teils ergiebigen Regenfällen der letzten Tage habe sich die Trockenheitssituation in den Wäldern entspannt. Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe (200 Meter Abstand) wird darum per sofort aufgehoben.

Nach wie vor herrscht mässige Waldbrandgefahr

Damit ist es wieder erlaubt, im Wald und in Waldesnähe Feuer zu entfachen und zu grillieren. Im Kanton Zürich herrscht allerdings nach wie vor mässige Waldbrandgefahr (Stufe 2 von 5). Beim Umgang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe ist weiterhin Sorgfalt geboten.

Im Umgang mit Feuer im Wald ist stets zu beachten:

Brennende Zigaretten und Zündhölzer nie wegwerfen.

Beim Feuern und Grillieren fest eingerichtete Feuerstellen verwenden.

Feuer laufend überwachen und allfälligen Funkenwurf sofort löschen.

Grill-/Feuerstellen und deren Umgebung nur im absolut gelöschten Zustand verlassen.

Bei starkem und böigem Wind aufs Feuern verzichten.

(mst)