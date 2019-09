Fit unters Messer

Unweit der Universitätsklinik Balgrist wird geschwitzt und geschuftet. Frauen und Männer jeden Alters drücken Gewichte, hüpfen auf Mini-Trampolinen und balancieren auf wackeligen Brettchen. Manche absolvieren hier ihr tägliches Training, andere kämpfen sich nach einer Verletzung zurück. Seit kurzem gibt es aber auch Patientinnen und Patienten, die sich mit gezielten Übungen auf ihren medizinischen Eingriff vorbereiten.

Prähabilitation lautet der in der Schweiz noch wenig bekannte Begriff. Die Disziplin ist einer der Schwerpunkte am Universitären Zentrum für Prävention und Sportmedizin movemed in Zürich. Im Juni wurde das zum Balgrist gehörende Zentrum eröffnet.

Geleitet wird es von Johannes Scherr und Walter O. Frey. Frey hat 2002 das Swiss Olympic Medical Center gegründet. Scherr zählte zu den Top-Sportmedizinern in Deutschland. Dreimal betreute er die deutsche Delegation an Olympischen Winterspielen.

Weniger Komplikationen

«Dank körperlichem Training geht man gestärkt in eine Operation», sagt Scherr. «Man erwirkt dadurch , dass die Komplikationsrate sinkt und die Rekonvaleszenz schneller verläuft, weil man schon eine gewisse Fitness mitbringt und weiss, welche Übungen auf einen zukommen.» Das sei auch mental von Vorteil.

Bei Arthrose oder Kreuzbandrissen kann sich während der Prähabilitation sogar herausstellen, dass vorerst eine Operation gar nicht nötig ist und die aufgebauten Muskeln ausreichen, um das Gelenk zu stabilisieren. «Bei Lungenerkrankungen kann es wiederum helfen, mit Atemübungen zu beginnen und so Komplikationen während der Operation vorzubeugen», sagt Scherr.

«Bewegung ist die billigste Medizin»Chefarzt Johannes Scherr

Ein typisches Beispiel sind Patientinnen und Patienten, die abgenutzte Gelenke durch Prothesen ersetzen müssen. Wegen der Schmerzen haben sie oft über die Jahre eine Schonhaltung eingenommen, sich weniger bewegt, dadurch an Kraft und Ausdauer verloren und dafür an Gewicht zugelegt. Mit gezieltem Training kann noch vor dem Eingriff an der Haltung gearbeitet und - auch mittels Ernährungsplan - das Gewicht reduziert werden.

Nicht immer sinnvoll

«Das körperliche Training wird wie Medizin verschrieben: welche Übungen, wie häufig, wie intensiv – alles wird individuell dosiert», sagt Scherr. Dabei reden im Idealfall Spezialisten aus allen Fachbereichen mit: Sportmediziner, Chirurgen, Orthopäden, Anästhesisten, Internisten.

Doch nicht in allen Fällen ist Prähabilitation sinnvoll. Sportler und erst recht Spitzensportler sind schon fit genug und brauchen keine Vorbereitung. Und für Patienten, die sehr schwach sind, kann Training vor der OP kontraproduktiv sein. Entscheidend ist meist, wie dringlich der Eingriff ist. Wenn dieser in drei Wochen oder später erfolgt, lohnt sich die körperliche Vorbereitung.

«Noch in Kinderschuhen»

Wie viel der neue Ansatz bringt, lässt sich an Zahlen noch nicht festmachen. Das Feld ist wenig erforscht. «Wir stecken noch in den Kinderschuhen», sagt Scherr. Er ist aber überzeugt, dass Prähabilitation den Patientinnen und Patienten hilft und auch dazu beiträgt, die Gesundheitskosten zu senken. Wer fit unters Messer geht, kann das Bett in der Regel schneller wieder verlassen. «Bewegung ist die billigste Medizin», sagt Scherr.