Flugstopp für Postdrohnen bleibt bestehen

Zürich Eine Transportdrohne der Post, welche eine «nicht relevante Blutprobe» transportierte, ist am Freitagvormittag beim Überqueren des Zürichsees abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Drohne konnte noch nicht gefunden werden. Mehr...

Zürichsee Taucher der Wasserschutzpolizei haben die am letzten Freitag in den Zürichsee gestürzte Drohne geborgen. Sie wurde in rund 20 Meter Tiefe gefunden. Mehr...