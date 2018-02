Frühstart in die Politik

Jugendparlament Kanton Zürich

Rund 80 Jugendliche und eine Regierungsrätin werden am Zürcher Jugendparlament teilnehmen. Zehn Themen stehen zur Auswahl.

Im Jugendparlament Kanton Zürich können 12- bis 21-Jährige erste politische Erfahrung sammeln, die demokratischen Prozesse kennenlernen und Freude an der Politik gewinnen. Es soll aber auch ein Sprachrohr sein, das bei jugendrelevanten Vernehmlassungen angehört wird und konkrete politische Vorstösse lanciert. Zwei Mal im Jahr dürfen die Jungpolitiker für ihre Debatten den Ratshaussaal in Zürich nutzen und danach im Konferenzraum die Medien orientieren.



Am 24. März ist es erstmals soweit. Anwesend sein werden nebst etwa 80 Jugendlichen die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) und Vize-Kantonsratspräsidentin Yvonne Bürgin (CVP). Letztere ist sozusagen das Gotti des Jugendparlaments.

Der Ablauf des Sitzungstages orientiert sich an jenem der eidgenössischen Jugendsession. Am Morgen können sich die Jugendlichen in eine der Kommissionen eintragen. Zur Auswahl stehen zehn Themen: Suchtmittel; Tierethik; nachhaltige Ernährung; Währungspolitik; Stimmrecht; politische Bildung im Schulunterricht; religiöse Radikalisierung; politische Gewalt; Raum für Jugendliche; Engagement des Jugendparlaments.



Als Einstieg wird zu jedem Themengebiet eine Fachperson referieren. Aus der Diskussion sollen die Jugendlichen dann Forderungen ableiten und formulieren. Nach dem Mittag werden Änderungsanträge entgegengenommen und im Ratssaal diskutiert. Schliesslich gelangen die Forderungen zur Abstimmung und werden Yvonne Bürgin übergeben. Welche Vorstösse später im Zürcher Parlament behandelt werden, entscheiden die zuständigen Kommissionen im Kantonsrat.



Träger dieses jungen Rats ist der Verein Jugendparlament Kanton Zürich. Er wird vom 19-jährigen Dominic Täubert und der 20-jährigen Sarah Schmid co-präsidiert. Der Kanton hat 2015 mit einem Kantonsratsbeschluss den Auftrag für die Gründung eines Jugendparlaments erteilt und subventioniert den Verein mit bis zu 10 000 Franken pro Jahr.



Wer Jugendparlamentarier oder Jugendparlamentarierin werden will, kann sich noch bis am 10. März kostenlos auf der Website www.jupa-zh.ch anmelden. Berechtigt sind Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Zürich, egal welcher Nationalität. hz