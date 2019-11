Gammelhaus wird zu gehobenem Wohnhaus

Das Zürcher Stadtparlament hat den Schlusspunkt gesetzt zum Kapitel «Gammelhäuser». Nach den zwei Liegenschaften an der Neufrankengasse hat nun auch das Haus an der Magnusstrasse bessere Zeiten vor sich. Dort entstehen relativ teure Wohnungen. Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) zeigte sich erleichtert darüber, dass man nun «eine schwierige Geschichte zum Abschluss gebracht hat». Mit dem überteuerten Kauf der drei Häuser sei es schlussendlich gelungen, «einen Sumpf trocken zu legen».

Im Februar 2017 hatte der Stadtrat das Wohnhaus Magnusstrasse 27 im Quartier Aussersihl für 6,25 Millionen Franken erworben. In der Folge entstand ein Streit darüber, ob der Stadtrat dies ohne Einwilligung des Gemeinderates hätte tun dürfen. Ein Stimmrechtsrekurs gegen den Kauf wurde vom Bezirksrat abgewiesen, vom Verwaltungsgericht aber gutgeheissen.

6,9 Millionen-Kredit

Deshalb beantragte er dem Gemeinderat nun nachträglich den Kauf der Liegenschaft zum Preis von 6,25 Millionen Franken und zusätzlich einen Kredit von 675000 Franken für die Projektierung der Gesamtinstandsetzung. Insgesamt beläuft sich der Kredit also auf 6,925 Millionen Franken. Die Kosten der eigentlichen Instandsetzung werden auf rund 3,5 Millionen geschätzt.

Der Kredit erhielt am Mittwochabend 71 Ja-Stimmen von SP, Grünen und GLP. 38 Nein-Stimmen gab es von FDP, SVP und EVP. Die AL enthielt sich. Der AL passte das vorliegende Projekt grundsätzlich nicht. Sie schlug erfolglos vor, das Geschäft an den Stadtrat zurückzuweisen. Es solle an der Magnusstrasse etwas Kreatives entstehen.

Nicht an den Meistbietenden

FDP, SVP und EVP wollten das Objekt an den Meistbietenden verkaufen. Auch diese Idee fand keine Mehrheit. Die Liegenschaft umfasst heute 30 Zimmer, die der frühere Eigentümer einzeln hauptsächlich an Sozialhilfebeziehende und an drogenabhängige Personen vermieten liess. Nun soll die ursprüngliche Struktur wieder hergestellt werden. Die Wohnungen werden auf der Basis der Kostenmiete vermietet. Gemäss heutigen Berechnungen kosten die grossen Wohnungen durchschnittlich 2580 Franken netto pro Monat.

Nach der Kreditgenehmigung im Parlament wird nun die Planerwahl gestartet und mit der Projektierung begonnen. Planung und Bau sollen rund drei Jahren dauern. (sda)