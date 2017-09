Grosseinsatz der Polizei an Flughafen und Bahnhöfen

Eine auffällige und grossflächige Polizeiaktion sorgt derzeit im Kanton Zürich für Aufsehen. Polizisten – teilweise in Vollmontour – sind an verschiedenen Bahnhöfen (darunter Hauptbahnhof Zürich, Bahnhof Winterthur) sowie auch am Flughafen Zürich aufmarschiert. Es finden Personenkontrollen statt.

Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage verschiedener Medien bekannt gibt, handelt es sich um eine Personenfahndung. Auch die Stadtpolizei Zürich ist involviert.

Wir suchen eine verdächtige Person. Aus ermittlungstaktischen Gründen machen wir aktuell keine weiteren Angaben. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 7. September 2017

ZRZ-Online Redaktor Michael Caplazi befindet sich derzeit beim Flughafen Zürich. Wie er mitteilt, fängt die Polizei den Verkehr auf der Autobahn-Zufahrt ab und führt umfangreiche Kontrollen durch. Sogar Busse des öffentlichen Verkehrs werden unter die Lupe genommen – Polizisten kontrollierten Fahrgäste.

Auswirkungen haben die Kontrollen auf den Verkehr – rund um den Flughafen gibt es Staus und Behinderungen.

Large traffic density around Zurich Airport. Calculate more time to get to #ZRH. — Zurich Airport (@zrh_airport) September 7, 2017

(mst)