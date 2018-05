Herr Leutenegger, der Zürcher Stadtrat hat Ihnen das Tiefbaudepartement weggenommen. Eine Schmach?

Filippo Leutenegger: Nein. Es war ein politischer Entscheid, dass Rotgrün die Verkehrspolitik in der Stadt Zürich alleine machen will. Das ist bedauerlich. Denn die Konkordanz zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man miteinander diskutieren muss. Das ist ein Vertrauensentzug, nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber der moderaten Opposition der FDP.

Ist das allenfalls ein Grund, frühzeitig zurückzutreten?

Nein. Das Vertrauen muss wieder hergestellt werden. Es gab Risse, nicht nur bei mir, sondern auch zwischen der zweitgrössten Partei in dieser Stadt, der FDP, und der rot-grünen Mehrheit. Wenn man zwei Leute in der Regierung hat und einer davon aus einem zentralen Departement abgezogen wird, per Mehrheitsbeschluss, ohne triftige Gründe, belastet das die Konkordanz.

Gehen Sie davon aus, dass Sie in den kommenden vier Jahren als Stadtrat im Amt bleiben werden?

Ich bin ein Langstreckenläufer. Ich habe noch nie aufgegeben, im Gegenteil. Mir gefällt es grundsätzlich in der Stadt Zürich, mein neues Amt ist auch eine Chance. Ich lerne wieder ein neues Feld kennen, das mir eigentlich auch nahe ist. Es gibt wohl kein Departement, das mich nicht interessieren würde.

Haben Sie erst gestern von diesem Wechsel erfahren?

Nein, das kam vor etwa zehn Tagen in die Pipeline. Es ging aber überraschend schnell. Lange sah es so aus, als ob ich im Tiefbau- und Entsorgungsdepartement bleiben würde.

Wann ist der Entscheid gefallen?

Das kann ich nicht kommentieren. Das gehört zu Geheimnissen, die wir im Stadtrat haben.

