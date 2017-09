In Testgebiet soll jede Problempflanze dran glauben

Für das Pilotprojekt spannen erstmals mehrere Akteure bei der Bekämpfung von invasiven Pflanzen zusammen. Zehn Gemeinden im Testgebiet entlang der Reppisch, das Bundesamt für Strassen (Astra), die SBB, der Waffenplatz in Birmensdorf und die betroffenen kantonalen Fachstellen gehen den Kampf gemeinsam an.

«Es braucht ein koordiniertes Vorgehen», betonte Daniel Fischer, Leiter Sektion Biosicherheit beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) am Dienstag vor den Medien in Birmensdorf ZH. Trotz grosser Bemühungen in den letzten Jahren seien die Bestände der invasiven Neophyten weiter angestiegen.

Seit Jahren kämpfen die Kantone und die Gemeinden in der Schweiz gegen Pflanzenarten, die ursprünglich nicht bei uns heimisch sind und so genannte Dominanzbestände bilden. Das heisst, dass sie sich so stark verbreiten, dass sie zum Problem werden.

Keine Sisyphusarbeit mehr

«Wenn jeder nur für sich schaut, ist das eine Sisyphusarbeit», sagte Projektleiter Severin Schwendener. Oft sei auch nicht ganz klar, wer wo für die Entfernung der Neophyten zuständig sei. Gemäss Schwendener werden die Problempflanzen an vielen Orten zudem nur gerade dort entfernt, wo sie stören.

«Wir wollen herausfinden, ob man die Schäden langfristig klein halten und die Unterhaltskosten senken kann», sagte Fischer. Die gezielte Bekämpfung von Problempflanzen auf einem Gebiet dieser Grösse sei einzigartig. «Das Projekt kann später auf andere Gebiete adaptiert werden und man hat einen Anhaltspunkt, was es kostet.»

Für das Projekt werden die Gelder der Unterhaltsdienste der verschiedenen Akteure zusammengezogen. Der Zürcher Regierungsrat sprach 2,3 Millionen Franken. Das vollständige Entfernen der einzelnen Arten braucht unterschiedliche Vorgehensweisen. Auch das Versamen muss verhindert werden.

Ambrosia praktisch ausgerottet

Eine grosse Herausforderung sind gemäss Kanton Zürich vor allem hartnäckige Arten wie etwa die Goldrute, das einjährige Berufkraut oder der Sommerflieder. Erfolgreich bekämpft wurden in den letzten Jahren die Bestände von Riesenbärenklau oder Ambrosia. «Die Ambrosia ist heute quasi ausgerottet», sagte Fischer.

Nach Abschluss der Eindämmungsphase wird das Gebiet fünf Jahre später erneut untersucht. Der Kanton hofft, dass sich die Pflanzen bei vollständiger Entfernung dann nicht wieder ausgebreitet haben. Ist dieser Ansatz erfolgreich, soll er auch andere Gebiete ausgedehnt werden. Die Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt seien wegweisend für die künftige Neobiota-Strategie des Kantons. (mst/sda)