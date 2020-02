Italiener holen wieder auf

Vor 20 Jahren stimmte die Schweiz der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union zu, die ab 2002 in Kraft trat. Seither hat sich die Zusammensetzung des Kantons Zürich verändert: Die Bevölkerung wuchs, «vor allem wegen der Einwanderung von ausländischen Staatsangehörigen», wie das Statistische Amt bereits 2015 in einer Studie festhielt.

Doch die Herkunftsländer dieser verstärkten Zuwanderung waren nicht immer die gleichen. Zunächst schnellte die Zahl der Deutschen rasant hoch, von 30000 im Jahr 2000 auf 89000 im Jahr 2018. Sie überrundeten damit im Jahr 2007 die Italiener als grösste ausländische Bevölkerungsgruppe.

In den letzten Jahren stagnierte die Zahl der Deutschen jedoch. 2019 gab es gemäss Ausländerstatistik des Bundes sogar etwas weniger von ihnen im Kanton Zürich als ein Jahr zuvor. Als Gründe nennt Hans-Peter Bucher vom Statistischen Amt des Kantons Einbürgerungen und weniger Zuwanderung aus Deutschland.

Handkehrum nahm die Zahl der Italiener nach jahrelangem Rückgang ab 2010 wieder zu: Damals zählte der Kanton Zürich noch 49000 italienische Staatsbürger, heute sind es 56000 und damit wieder gleich viele wie beim Start der Personenfreizügigkeit.

Umkehr bei Spaniern

Ähnlich wie bei der italienischen fand auch bei der spanischen Migration im Kanton Zürich ab 2010 eine Umkehr statt: Die zuvor jahrelang gesunkene Zahl der Spanierinnen und Spanier stieg wieder, und zwar von kantonsweit 10000 auf 15000. Zwischendurch verloren sogar die Statistiker die Übersicht: So hiess es im Statistischen Jahrbuch des Kantons Zürich 2019 noch, die Zahl der Spanier im Kanton sei seit dem Jahr 2000 von über 40000 auf 14000 gesunken. Doch dabei handelte es sich um einen Fehler, wie Nachfragen gestern ergaben: Die Daten für die Länder Spanien, Serbien und Türkei waren durcheinander geraten.

Eine Trendwende zeichnet sich auch bei den Portugiesen im Kanton Zürich ab. Sie waren im Zeitalter der Personenfreizügigkeit zur drittgrössten ausländischen Bevölkerungsgruppe angewachsen. Seit 2015 verharrt ihre Anzahl jedoch bei rund 28000 Personen; Zu- und Abwanderung halten sich in etwa die Waage. «Viele gehen wieder heim oder werden eingebürgert», sagt Bucher.

Zur kantonsweit viertgrössten ausländischen Bevölkerungsgruppe haben sich seit der Gründung des Staates Kosovo die Kosovaren gemausert, mit nunmehr gut 18000 Personen. Handkehrum nahm die Zahl der Serben hierzulande stark ab, was laut Bucher mit der Abspaltung Kosovos zu tun hat, aber auch mit Einbürgerungen. Zudem sind Serbien und Kosovo keine EU-Mitglieder, sodass die Ausländerkontingente für Drittstaaten die Zuwanderung einschränken. Die Zahl der Kosovaren im Kanton Zürich stagniert denn auch seit 2015.

Mehr Zuwanderung aus Osteuropa

Zugenommen hat laut Bucher hingegen in den letzten Jahren die Netto-Zuwanderung aus osteuropäischen EU-Ländern wie Polen, Rumänien und Ungarn. Deren Bevölkerungszahlen im Kanton Zürich liegen allerdings noch deutlich unter 10000 Personen.

Interessant ist auch die geografische Verteilung der ausländischen Bevölkerung im Kanton: Tendenziell lebt sie eher in Städten oder Agglomerationsgemeinden. Die höchsten Ausländeranteile haben mit rund 45 Prozent Schlieren, Dietikon und Opfikon, die tiefsten mit 6 bis 7 Prozent Truttikon, Oberstammheim und Brütten. Die Abweichungen vom kantonalen Ausländeranteil, der knapp unter 27 Prozent liegt, sind somit erheblich.

Briten am Zürichsee

Zwei 2019 und 2018 veröffentlichte Studien des Statistischen Amts zeigen zudem: Während Bürger Grossbritanniens hauptsächlich in der Stadt Zürich sowie an den Zürichseeufern wohnen, finden sich Kosovaren mehrheitlich in den nördlichen Agglomerationsgemeinden sowie in Winterthur und in Teilen des Zürcher Oberlands. Im Glatt-, Furt- und im Limmattal wird überdurchschnittlich oft albanisch gesprochen – wie auch serbokroatisch und portugiesisch. Das Limmattal zählt zu den Gegenden, in denen kantonsweit mit am meisten Spanisch, Italienisch und Türkisch gesprochen wird. Für Letzteres ist auch Winterthur eine Hochburg.

Deutsche und Österreicher siedeln sich am meisten in den Gegenden an, wo auch die englischsprachige Bevölkerung lebt. Allerdings ist für sie die Seegegend weniger relevant; stattdessen gewännen die nördlichen Zürcher Stadtquartiere an Bedeutung.