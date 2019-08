«Jeder Dozent ist ein Influencer»

Ist Influencer aus Ihrer Sicht ein Beruf?

Nein, im Moment ist es noch kein Beruf. Obwohl es Leute gibt, die davon leben können. Die Krux ist, dass viele ein falsches Bild haben. Sie sehen Influencer als junge Menschen, die Schuhe, Kleider und Uhren anziehen, ein Bildchen auf Instagram hochladen und dafür Geld bekommen.

Viele machen doch genau das.

Schon, aber letztlich ist eine grosse Reichweite nicht wahnsinnig effizient. Bei zehntausenden Followern kann ich die Masse nicht bewegen, weil ich die Einzelnen nicht anspreche. Die Micro-Influencer zeigen, dass es besser sein kann, nur zehn Follower zu haben, die dafür aktiv und engagiert sind. Ein guter Influencer ist für mich einer, der glaubwürdig über ein Produkt berichtet, ohne plump und plakativ zu sein.

Wenn Influencer kein Beruf ist, wofür braucht es dann den Lehrgang?

An mehr als der Hälfte der Briefkästen in der Schweiz hat es Stopp-Werbung-Kleber. Gratiszeitungen werden weggeworfen und die neuen Generationen haben ein anderes Radio- und Fernsehverhalten. Die klassische Werbung ist zwar nicht tot, aber sie wirkt nicht mehr gleich. Was bleibt, ist die Möglichkeit, Menschen durch persönliche Meinungsmache zu beeinflussen. Wir hören auf Menschen, die wir kennen oder die wir zu kennen glauben.

«Zufälligerweise gibt es im Internet eine Menge Bilder vor mir mit einer Biermarke im Hintergrund. Das ist kein Zufall.»

Und das kann man in einer Schule lernen?

Es gibt Elemente, die man lernen kann. Zum Beispiel wie man Suchmaschinenmarketing betreibt, um gefunden wird. Da gibt es ausgeklügelte Strategien. Bestes Beispiel ist aktuell Boris Johnson, der überall herumerzählt, dass er Busse aus alten Weinkisten bastelt. Wenn man heute seinen Namen und Bus bei Google eingibt, handeln die ersten Treffer von seinem angeblichen Hobby und nicht vom Brexit-Bus der Leave-Kampagne, den er damals mit falschen Zahlen bemalen liess. Dann geht es natürlich auch um Selbstvermarktung. Also um die Frage, wie ich mich in Szene setze, um für Unternehmen interessant zu sein. Zufälligerweise gibt es im Internet eine Menge Bilder vor mir mit einer Biermarke im Hintergrund. Das ist kein Zufall.

Wollen Sie damit sagen, dass Sie selbst Influencer sind?

Jeder Dozent ist im weitesten Sinn ein Influencer. Wenn wir eine Biermarke auf der Brust tragen, ist das schon eine Beeinflussung. Als Schulleiter und Dozent darf ich aber nicht käuflich sein. Die Marke, die ich trage, trage ich aber aus Überzeugung und nicht, weil ich Geld dafür bekomme.

«Was bleibt, ist die Möglichkeit, Menschen durch persönliche Meinungsmache zu beeinflussen.»



Das sagen alle Influencer.

Ja (lacht). Ich glaube, hier ist der Übergang fliessend. Früher hat man gesagt, ein Vertreter muss in zehn Vereinen sein, um haufenweise Versicherungen zu verkaufen. Das ist genau die Rolle, die Influencer einnehmen können: Sie haben einen breiten Bekanntenkreis, aus dem sie Zielgruppen für ein bestimmtes Produkt pflücken können. Das funktioniert auch offline. Manche Firmen bezahlen viel Geld dafür, dass Leute mit ihrer Werbung am Velokörbli herumfahren.

Wie viele Anmeldungen habt ihr bis jetzt?

In Winterthur sind es vier oder fünf.

Sind Ihre Erwartungen damit erfüllt?

Wir haben bei uns ein Kleinklassensystem, entsprechend sind acht bis zwölf Schüler das Ziel. Man hat natürlich auch mit dem oberflächlichen Image zu kämpfen.

Es stellt sich halt schon die Frage, was einem das Diplom bringt.

Diese Frage kann man immer stellen. Ein guter Verkäufer hat keinen Ausweis, der ist einfach ein guter Verkäufer. Fakt ist: Unternehmen stellen Leute an, die eine Verkaufsausbildung haben. Das Diplom ist ein Beleg dafür, dass Zeit und Geld aufgewendet wurde. Die Topshots der Anfangszeit brauchten keine Ausbildung. In Zukunft aber werden Unternehmen und Influencer-Agenturen doppelt hinschauen. Wer weiss, wie man sich in den sozialen Medien bewegt, ein Produkt in Szene setzt, mit Fotos, Video und Ton umgeht und die Marketinggrundlagen kennt, ist im Vorteil.

«Künftig werden alle Unternehmen, die aktives Marketing betreiben, also schätzungsweise zehn bis 20 Prozent, nicht darum herumkommen mit Influencern zusammenzuarbeiten.»

Gibt es in dem Fall eine Professionalisierung?

Tendenziell wird schon mehr Fachkompetenz verlangt. Influencer müssen nicht nur die Bekanntheit hochhalten und Wissen vermitteln, sondern auch die Bedürfnisse des Unternehmens kennen. Ein Influencer, der für ein Openair wirbt, muss beim Fotografieren etwa daran denken, dass die Logos der Sponsoren im Hintergrund zu sehen sind.

Wie viele Influencer kann der Markt aufnehmen?

Heute ist Influencermarketing vor allem in der Mode-, Uhren- oder Autobranche verbreitet. Künftig werden alle Unternehmen, die aktives Marketing betreiben, also schätzungsweise zehn bis 20 Prozent, nicht darum herumkommen mit Influencern zusammenzuarbeiten.

Muss man fürs Diplom eigentlich so und so viele Follower sammeln?

Ja, aber das sind nur die Basics. Es wird eine praktische Arbeit geben, die zu 70 Prozent gewichtet wird. Dafür muss man sich unter anderem bei einem Unternehmen verkaufen und von diesem eine Leistung beziehen.