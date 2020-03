Kanton Zürich erzielt ein Plus von 566 Millionen Franken

Der Kanton Zürich erzielte für das Jahr 2019 ein Plus von 566 Millionen Franken. Das sind 147 Millionen mehr als angenommen.

Die Gründe für den guten Abschluss sind sprudelnde Steuererträge der Unternehmen, ein erheblicher Mehrertrag aus der Bundessteuer und eine doppelt so hohe Gewinnausschüttung der Nationalbank, wie der Kanton am Freitag mitteilte. Dieser Ertragsüberschuss helfe, den Staatshaushalt mittelfristig stabil zu halten, obwohl sich in den kommenden Jahren hohe Belastungen und Defizite abzeichnen würden. (mst)