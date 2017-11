Kanton Zürich führt Online-Baugesuche ein

Das kantonale Projekt soll das Baubewilligungsverfahren vereinfachen und transparenter gestalten, schreibt die Baudirektion in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Plattform wird derzeit entwickelt, im kommenden Jahr beginnt eine Testphase in den sieben Gemeinden Zürich, Winterthur, Dübendorf, Pfäffikon, Richterswil, Aesch und Aeugst am Albis.

Mit der Software sollen die Baugesuche über ein einheitliches Online-Formular eingereicht werden können. Zur Vereinfachung gibt es einen Eingabeassistenten, eine Checkliste, eine Vollständigkeitsprüfung und eine Liste der einzureichenden Dokumente. Während des Bewilligungsprozesses kann man den Status des Gesuchs einsehen. Ein Erklärvideo zur Neuerung ist auf der Website des Kantons Zürich abrufbar. Die Eingabe von Baugesuchen auf Papier wird weiterhin möglich sein.

Ein Erklärvideo des Kanton Zürich soll den Bürgern in den Pilotgemeinden den neuen Prozess näher bringen. Quelle: youtube.com. (past/sda)