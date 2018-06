Kantonsrat schafft Rahmenbedingungen für Tagesschulen

SVP und AL lehnen die Änderungen des Volksschulgesetzes ab – aus völlig gegensätzlichen Gründen. Der SVP gehen die neuen Formulierungen zu weit. Tagesschulen seien ein zu grosser Eingriff in das Leben einer Familie, kritisierte die Partei. Die AL dagegen möchte die Tagesschulen lieber noch klarer im Gesetz definieren. Sie sprach von einem «Tagesschulschwindel», von einer Struktur, die ihren Namen nicht verdiene.

Die Meinungen zu den verschiedenen Gesetzesänderungen gingen dann bisweilen auch weit auseinander. Im Grundsatz waren sich ausser der SVP aber alle Fraktionen einig, dass das Volksschulgesetz den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kanton verbessert werden müssten.

«Wir haben den Handlungsspielraum für die lokalen Schulbehörden weit offen gelassen», sagte die Präsidentin der Kommission für Bildung und Kultur, Jacqueline Peter (SP, Zürich). Den Bedürfnissen der Gemeinden werde mit den neuen Formulierungen gut Rechnung getragen. Die Schlussabstimmung zum Gesetz findet in vier Wochen statt.

Tagesschulen weiterhin freiwillig

Bis jetzt war das Thema Tagesstrukturen im Zürcher Volksschulgesetz (VSG) nur in allgemeiner Form unter «Unterrichtszeit» aufgegriffen. Neu sind nun die Rahmenbedingungen genau formuliert, unter welchen die Gemeinden auf sie zugeschnittene Modelle anbieten können.

Auch mit dem überarbeiteten Gesetz bleibt der Besuch von Tagesschulen aber in jedem Fall freiwillig. Die Gemeinden können aber gewisse Betreuungsangebote an ihrer Tagesschule für obligatorisch erklären - etwa dass die Schülerinnen und Schüler über Mittag in der Schule essen müssen.

In diesem Fall darf die Gemeinde die Mittagspause verkürzen - was bis heute nur mit Spezialbewilligung geht. Erklärt eine Gemeinde an ihrer Tagesschule gewisse Angebote für obligatorisch, muss sie sicherstellen, dass ein Schulbesuch ohne obligatorische Betreuung an einer anderen Schule möglich bleibt.

Der Kanton will mit der neuen Regelung bewusst nicht in die Familienmodelle eingreifen. «Das Gesetz ist nur ein Impulsgesetz», sagte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). Tagesschulen blieben freiwillig, die Gemeinden erhielten aber mehr Gestaltungsspielraum. (mst/sda)