Kantonsrat sieht kein Problem beim Nachtflugverbot

Kloten Im März wurden viele Unterländer in mehreren Nächten durch Fluglärm aufgeweckt. Der Regierungsrat hat nun auf eine Anfrage erklärt, warum es trotz Nachtflugverbots am Flughafen Zürich morgens um 4.30 Uhr so laut war. Mehr...

ABO+ Von Manuel Navarro 02.05.2018