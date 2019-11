Keine Magerkur für den Verkehrsfonds

Zürich Der Kantonsrat hat für das laufende Jahr Nachtragskredite in Höhe von knapp 75 Millionen Franken gesprochen. Der Antrag, statt 50 gleich 100 Millionen Franken zusätzlich in den Verkehrsfonds zu stecken, fand aber keine Mehrheit. Mehr...

Kanton Zürich Das Zürcher Stimmvolk wird am 10. Juni über eine Steuergesetzänderung befinden. Diese sieht vor, dass Unternehmen, die eine Liegenschaft verkaufen, künftig Geschäftsverluste in der Steuererklärung mit der Grundstückgewinnsteuer verrechnen können. Zudem wird an diesem Sonntag über den Verkehrsfonds abgestimmt. Mehr...