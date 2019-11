Kirchenparlament will auf Nummer sicher gehen

Seit Anfang 2000 gilt in der Katholischen Kirche im Kanton Zürich eine Nulltoleranz-Politik bei sexuellen Übergriffen. Den Antrag des Synodalrats, die Missbrauchsprävention in der Anstellungsordnung mit zusätzlichen Massnahmen zu verschärfen, hiess das katholische Parlament am Donnerstag einstimmig gut, wie es in einer Mitteilung heisst.

Künftig erfolgen Anstellungen in den Kirchgemeinden und bei der kantonalen Körperschaft unter der Voraussetzung, dass die Bewerberinnen und Bewerber den Anstellungsbehörden einen Privatauszug aus dem Strafregister einreichen.

Sonderprivatauszug bei seelsorgerlicher Funktion

Geht es um Mitarbeitende mit einer seelsorgerlichen, erzieherischen oder betreuenden Funktion, haben diese zusätzlich einen Sonderprivatauszug vorzulegen. Diese müssen zudem spätestens alle fünf Jahre neue, aktualisierte Auszüge vorweisen.

Zu den ergänzenden Bestimmungen gehört gemäss der Mitteilung auch, dass bei einer Verurteilung wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen die sexuelle Integrität von Kindern, Jugendlichen oder abhängigen Personen keine Anstellung erfolgen darf oder bestehende Arbeitsverhältnisse beendet werden müssen.

Es sei der katholischen Kirche bewusst, dass mit dieser gesetzlichen Grundlage keine absolute Sicherheit geschaffen werden könne, heisst es weiter. Die Verantwortlichen seien aber überzeugt, mit diesen neuen Bestimmungen – zusammen mit laufenden Schulungen und zwei Präventionsbeauftragten – ein weiteres klares Signal zu setzen.

Die nun beschossene Teilrevision der Anstellungsordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft, sofern nicht das Referendum dagegen ergriffen wird.

(sda)