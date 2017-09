Kran-Springer ist ertrunken

Kurz nach 19.30 Uhr waren am Sonntagabend zwei Männer beim Gemeinschaftszentrum Wollishofen von einem Kran in den See gesprungen. Einer der beiden tauchte nicht mehr auf und starb nach der Bergung später im Spital.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilt, konnte die Todesursache in der Zwischenzeit vom Institut für Rechtsmedizin geklärt werden. Der Mann ist ertrunken. Seine Identität konnte bisher nicht abgeklärt werden. Entsprechende Ermittlungen der Polizei, des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin seien im Gange.

Aufgrund des Zeugenaufrufs meldete sich gemäss Polizei in der Zwischenzeit der zweite Mann, der am Sonntagabend vom Kran in den See gesprungen war. Er konnte von Detektiven befragt werden.

Zeugenaufruf: Die Stadtpolizei Zürich sucht nach wie vor Personen, die Angaben zum geschilderten Ereignis, am Sonntagabend, 24. September 2017, kurz nach 19.30 Uhr, in Zürich-Wollishofen, Bachstrasse 7, Kibag-Areal, unmittelbar beim Gemeinschaftszentrum, oder die Angaben zur Identität des Verstorbenen machen können. Hinweise bitte an die Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden. (mst)