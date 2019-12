Lehrling stirbt bei Arbeitsunfall

Kurz nach 10.30 Uhr stürzte am Donnerstag aus bislang unbekannten Gründen ein rund zwei Tonnen schweres Betonelement auf einen 15-jährigen Lehrling. Die anwesenden Arbeitskräfte hoben die Platte mit einem Kran an. Der ausgerückte Notarzt habe nur noch den Tod des jungen Bauarbeiters feststellen können, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich waren Einsatzkräfte der Stadtpolizei Dietikon, das Forensische Institut Zürich FOR, das Institut für Rechtsmedizin IRM, Notfallseelsorger, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Limmattalspitals sowie die zuständige Staatsanwaltschaft im Einsatz.