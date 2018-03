Leichte Entspannung im Zürcher Arbeitsmarkt

Ende Februar waren 28'521 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich arbeitslos gemeldet, 778 weniger als im Vormonat. Dies teilten das Amt für Wirtschaft und Arbeit und die Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag gemeinsam mit.

Der Rückgang fällt sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vorjahresvergleich stärker aus, als die saisonale Entwicklung erwarten liess.

Saisonbedingt ist die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe und in geringerem Ausmass im Gastgewerbe in den Wintermonaten im Kanton Zürich jeweils höher. Mit den wärmeren Temperaturen sinken die Arbeitslosenzahlen in diesen Branchen dann üblicherweise wieder.

580 Aussteuerungen

In diesem Jahr war der Januar unüblich warm und der Februar sehr kalt. Trotz Kälte sank die Zahl der Arbeitslosen im Februar sowohl im Bau (-201) als auch im Gastgewerbe (-16). Dies könnte darauf hindeuten, dass die Rückgänge konjunkturell bedingt sind, heisst es in der Mitteilung.

Die rückläufige Arbeitslosigkeit spiegelt sich in den meisten Wirtschaftszweigen und Berufen. Erfreulich sei die Abnahme beim Detailhandel (-45), der seit Langem mit strukturellen Problemen kämpft und von der Entspannung am Arbeitsmarkt bisher kaum profitierte.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Banken (-36) bestätige die seit Monaten anhaltende positive Entwicklung. Die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zu denen unter anderem die Vermittlung von Arbeitskräften, die Reinigung und der Garten- und Landschaftsbau gehören, verzeichnen deutlich rückläufige Zahlen (-96). Auch im Bereich Transport ist die Arbeitslosigkeit gesunken.

580 Personen wurden ausgesteuert. Sie schöpften ihr Recht auf Taggelder aus oder der Anspruch auf Arbeitslosengelder erlosch nach Ablauf der zweijährigen Rahmenfrist. (pst/sda)