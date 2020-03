«Mediterrane Nächte» in Zürich erst 2021?

Im Juli und August sollen Zürcher Restaurants und Bars an gewissen Wochenenden bis um 2 Uhr geöffnet bleiben dürfen – auch in den Aussenbereichen. So sieht es das Pilotprojekt «Mediterrane Nächte» vor. Lautsprecheranlagen und Live-Musik wären allerdings nicht erlaubt.

Die Gruppe «Innenstadt als Wohnquartier» wehrt sich dagegen und hat im Dezember beim Stadtrat Einsprache eingereicht. Das Projekt sei rechtswidrig, argumentierte die Gruppe, die sich aus vier Quartiervereinen zusammensetzt. Nun hat der Stadtrat diese Einsprache abgewiesen.

«Es werden juristische, keine politischen Gründe genannt», sagt Felix Stocker, Sprecher der Gruppe und Vorstandsmitglied des Quartiervereins Zürich 1 rechts der Limmat. Weiter will Stocker nicht auf die Begründung des Stadtrats eingehen. Auch Mathias Ninck, Mediensprecher des städtischen Sicherheitsdepartements, gibt dazu keine Auskunft. «Es handelt sich um ein laufendes Verfahren», sagt er.

Aufschiebende Wirkung

Die Gruppe werde nun die Antwort des Stadtrats mit einem Rechtsexperten prüfen und weitere Schritte abklären, sagt Stocker. Er schliesst aber nicht aus, dass die Gruppe den Entscheid innert der Frist von 30 Tagen anfechten und an den Bezirksrat weiterziehen wird. Das könnte bedeuten, dass das Projekt aufgrund der aufschiebenden Wirkung nicht in diesem Sommer umgesetzt werden dürfte und allenfalls um ein Jahr verschoben werden müsste.

Gemeinderat dafür

Die «mediterranen Nächte» gehen auf ein Postulat von SP und FDP zurück und werden von einer Mehrheit im Zürcher Gemeinderat unterstützt. Das Ausgehverhalten habe sich verändert, argumentieren die Postulanten. Längere Öffnungszeiten würden einem Bedürfnis entsprechen. Zudem seien die Gastronomieunternehmen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die Quartiervereine kritisieren dagegen die «ungebremste Liberalisierung und Kommerzialisierung». Für Familien, ältere Menschen und Berufstätige werde es immer schwieriger, in den Zürcher Innenstadtquartieren zu wohnen.