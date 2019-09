Mehr Lohn für Kindergärtnerinnen

Kindergärtnerinnen sind immer stärker gefordert. Die Kinder treten früher in die Kindergartenstufe ein und die Klassen werden stetig heterogener: Manche spielen zum ersten Mal in einer Gruppe - andere sind es sich aus der Kita gewohnt. Manche schreiben bereits ihren Namen - andere können noch kein bisschen Deutsch. 40 Prozent der Kindergärtler im Kanton Zürich reden zu Hause eine andere Sprache.

Umso wichtiger ist ein guter Einstieg in die schulische Laufbahn. «Der Kindergarten bildet das Fundament der Volksschule», sagt die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). Nun hat sie einen Bericht (siehe Kasten) vorgelegt, der diese Aussage auch mit Fakten belegt. Er dient als Grundlage für verschiedene Massnahmen.

Grossteil zahlen Gemeinden

Zunächst will die Regierungsrätin die Löhne der Kindergärtnerinnen anheben. Aktuell sind sie in der Lohnklasse 18. Künftig sollen sie wie die Lehrpersonen der Primarschule in die Lohnklasse 19 eingeteilt werden können.

Heute hat eine junge Kindergärtnerin im Vollzeitpensum einen Jahreslohn von 86300 Franken. Weil der Anstellungsgrad der Kindergärtnerinnen aber maximal 88-Prozent beträgt, beläuft sich der Einstiegslohn auf 76000 Franken. Mit der Anhebung in die höhere Lohnklasse würde eine Kindergärtnerin neu pro Jahr rund 81000 Franken (bei einer 88-Prozent-Anstellung) verdienen, also 5000 Franken mehr als bis jetzt.

Die Gesamtkosten für die höheren Löhne betragen 3 Millionen Franken pro Jahr. Die Gemeinden beteiligen sich zu 80 Prozent, der Kanton zu 20 Prozent. Silvia Steiner sieht die Erhöhung vor allem als Zeichen der Wertschätzung für die herausfordernde Arbeit der Kindergärtnerinnen. Diese hatten wegen der unterschiedlichen Löhne zwischen Primar- und Kindergartenstufe geklagt. Dieser Umstand sei diskriminierend, argumentierten sie. Das Bundesgericht sah das aber anders und wies die Klage ab.

«Missstand behoben»

Dass Silvia Steiner nun doch die Löhne anheben will, freut die Kindergärtnerinnen. «Endlich wird der Missstand behoben», sagt Ursina Zindel vom Verband Kindergarten Zürich (VKZ). Ganz zufrieden ist sie aber nicht. Denn der Lohnerhöhung gibt es nicht gratis. Das liegt an rechtlichen und übergeordneten Gründen.

«Dass sich ausgerechnet Lehrpersonen mit viel Erfahrung nachqualifizieren müssen, ergibt überhaupt keinen Sinn.»Ursina Zindel. Verband Kindergarten Zürich

Aufgrund des Bundesgerichtsurteils kann der Kanton die Kindergärtnerinnen nicht einfach in eine höhere Stufe heben. Zudem will der Bund per 2022 die Zulassungsbedingungen vereinheitlichen. So soll künftig eine Zulassung an die Pädagogische Hochschule nach Abschluss einer dreijährigen Fach- und Diplommittelschule nicht mehr möglich sein.

Jüngere im Vorteil

Konkret heisst das nun, dass Kindergärtnerinnen, die über das Kindergartenseminar in ihren Beruf eingestiegen sind, nicht einfach in die höhere Lohnklasse befördert werden können. Diese Einschränkung trifft vor allem ältere Lehrpersonen.

Anders ist die Ausgangslage für KIndergärtnerinnen, welche die Ausbildung Kindergarten und Unterstufe - Kust genannt - absolviert haben. Sie bringen die notwendigen Zulassungs- und Studienbedingungen mit, um sowohl auf Kindergarten- als auch auf Primarstufe unterrichten zu können. Somit können sie problemlos in die höhere Lohnklasse eingestuft werden.

Über Umweg zu mehr Lohn

Lehrpersonenverbände und Gewerkschaften finden das stossend: «So wird zwar die Ungleichheit zwischen Kindergarten und Primarstufe aufgehoben, aber gleichzeitig eine Ungleichheit innerhalb derselben Berufsgruppe geschaffen», schreibt der VPOD in einer Mitteilung.

Diese Ungleichbehandlung lösen will Silvia Steiner mit einer Weiterbildung. Kindergärtnerinnen ohne Kust-Ausbildung sollen eine Nachqualifikation ablegen können. Damit wären sie nicht nur für die höhere Lohnklasse berechtigt. Aufgrund des besseren Verständnisses für beide Stufen erhofft sich Volksschulamt-Chefin Marion Völger auch sanftere Übergänge vom «Chindsgi» in die 1. Klasse. «Und weil dann die Lehrpersonen sowohl im Kindergarten als auch in der Unterstufe unterrichten können, steigt die Flexibilität der Gemeinden bei der Besetzung der Stellen.»

Silvia Steiner schlägt deshalb vor, die separate Ausbildung für die Kindergartenstufe aufzuheben und nur noch den Kust-Lehrgang anzubieten. Heute würden die angehenden Kindergärtnerinnen ohnehin diesen Weg bevorzugen. Die Zahl der Kust-Absolventinnen hat sich seit 2012 vervierfacht. Jene für das Kindergarten-Studium sind dagegen seit 2014 um die Hälfte zurückgegangen.

60 Prozent betroffen

Wie die Nachqualifikation aussehen soll, ist noch offen. Laut Ursina Zindel vom VKZ haben 40 Prozent der aktuell unterrichtenden Kindergärtnerinnen die Kust absolviert. Die restlichen 60 Prozent, das sind etwa 1200 Kindergärtnerinnen, vor allem ältere, müssten die Zusatzausbildung nachholen, wenn sie in den Genuss der höheren Lohnklasse kommen wollen.

«In den Gemeinden steigt die Flexibilität bei der Besetzung der Stellen.» Marion Völger, Chefin Volksschulamt

«Dass sich ausgerechnet die Lehrpersonen mit viel Erfahrung nachqualifizieren müssen, ergibt überhaupt keinen Sinn und wird für Aufruhr sorgen unter unseren Mitgliedern.» Das befürchtet auch Gabriella Bazzucchi von der Lehrpersonenkonferenz der Volksschule. Sie fordert: «Die Nachqualifikationen müssen leistbar, schlank und fachlich angemessen sein und der Berufserfahrung der älteren Lehrpersonen Rechnung tragen.»

«Grosse Sachzwänge»

Silvia Steiner sagt zur Kritik der Verbände: «Die rechtlichen Sachzwänge sind gross. Und auch politisch muss die Lösung machbar sein. Aber vielleicht finden wir während der Vernehmlassung noch einen anderen Weg.»

Diese hat gestern begonnen und dauert bis Januar. Bis im Sommer will Steiner die Ergebnisse auswerten. Spielt der Kantonsrat mit, sollen die Kindergärtnerinnen auf das Schuljahr 2021/2022 in die höhere Lohnklasse gehoben werden.

100 statt 88 Prozent gefordert

Damit wäre man nach Ansicht der Lehrpersonen-Verbände aber noch nicht am Ziel. Sie fordern, dass der Anstellungsgrad der Kindergärtnerinnen von 88 auf 100 Prozent erhöht wird. Dazu sollen unter anderem die so genannten «begleiteten Pausen» im Kindergarten als vollwertige Unterrichtszeit anerkannt und im Berufsauftrag entsprechend angerechnet werden. «Wir leisten 100 Prozent und wollen darum auch den vollen Lohn», sagt Ursina Zindel.

Diese Diskussion will die Bildungsdirektion im nächsten Jahr vertiefen. Dann wird der Berufsauftrag aller Stufen der Volksschule genauer überprüft und womöglich angepasst.