Mehrere 100 Franken Beute bei Raub auf Verkaufsgeschäft

Am Freitagnachmittag raubte ein Unbekannter in Rudolfingen ZH ein Geschäft aus. Der Mann hatte den Laden um 17.30 Uhr betreten und an der Kasse von der Verkäuferin Bargeld verlangt, wie die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Er habe eine Faustfeuerwaffe bei sich gehabt. So habe er in den Besitz von mehreren 100 Franken gelangen können.

Täter flüchtig

Anschliessend habe er den Laden verlassen und sei in einen bereitstehenden weissen Personenwagen gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und dem Fluchtfahrzeug sei zunächst erfolglos verlaufen. Beim Täter handelt es sich um einen 40- bis 50-jährigen Mann, ca. 160cm gross und von mittlere Statur, der gebrochen Deutsch sprach.

(ahu/SDA/Polizei)