Messerstecher wird härter bestraft

Die Messerstiche hätten zwei Franzosen beinahe das Leben gekostet. «Nur durch reinen Zufall haben die Opfer überlebt», sagte der Gerichtspräsident, nachdem er dem Beschuldigten das Urteil verkündet hatte. «Sie machen einen sympathischen und intelligenten Eindruck. Umso unverständlicher ist es, dass es zu dieser Tat kommen konnte.»

Er wisse auch nicht, was ihm durch den Kopf gegangen sei, sagte der Angesprochene, ein heute 20-jähriger Schweizer mit italienischen Wurzeln, während der Verhandlung am Zürcher Obergericht. «Ich bereue, was ich getan habe. Dass ich das Messer überhaupt mitgenommen hatte, war der grösste Fehler meines Lebens.»

«Der zweitgrösste», korrigierte ihn der Richter später. «Der grösste war, dass Sie das Messer gezückt haben – ohne jeglichen Grund.»

Laut Anklageschrift hatte der damals 18-Jährige an der Street Parade 2016 mit einem Freund zwei junge Frauen angemacht. Diese wiesen die beiden Männer ab. In der Folge kam es zu einem Streit, bei dem sich die eine Frau zunächst verbal und dann mit einer Ohrfeige wehrte – und schliesslich zwei Franzosen schützend dazwischengingen.

Darauf zückte der Beschuldigte das Messer. «Es bildete sich eine Traube, es war ein Gedränge, es war dunkel und laut, ich bekam Angst», begründete er gestern seinen brutalen Angriff. Durch einen Fusstritt des einen Franzosen sei er dann zu Boden gegangen und habe sich dabei am Unterarm verletzt. Alkoholisiert, den Schmerz und die Wut spürend, sei er aufgesprungen und habe je einmal auf die Franzosen eingestochen. Bei beiden drang die Klinge in die Herzgegend.

Sein Mandant habe sich in einer Notwehrsituation befunden, sagte der Verteidiger. «Als er die Wunde am Unterarm spürte, dachte er, er sei mit einem Messer attackiert worden.» Den Staatsanwalt überzeugte diese Version freilich nicht. Er bezeichnete die Messerstiche als perfide und skrupellos. Darauf deute auch das Verhalten nach der Tat. Kurz nach der blutigen Auseinandersetzung hatte sich der Beschuldigte in einem Sanitätszelt am Unterarm behandeln lassen. Bis er dort von der Polizei festgenommen wurde, filmte er sich selber mit dem Handy und prahlte in Chats damit, gerade Menschen niedergestochen zu haben.

«Sie brauchen eine Antwort»

Für die mehrfach versuchte vorsätzliche Tötung forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Das Bezirksgericht Zürich beliess es im Dezember 2017 bei einer Freiheitsstrafe von neun Jahren, welche wiederum durch eine stationäre therapeutische Massnahme aufgeschoben werden sollte. Mit den zwei Jahren, die der junge Mann aufgrund der Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafantritts bereits abgesessen hat, wäre er vermutlich 2022 wieder auf freiem Fuss gewesen.

Die Massnahme war aber mittlerweile keine Option mehr für den Beschuldigten. Seine Begründung: Im Gefängnis Affoltern, wo er derzeit einsitzt, könne er in der Möbelschreinerei arbeiten, Mitarbeitende anlernen, Schulunterricht geniessen und Sport treiben. Das sei besser für ihn als eine Therapie, sagte der Logistiker-Lehrling und stellte auch gleich seine Zukunftspläne vor. «Ich will so schnell wie möglich meine Lehre abschliessen und mich dann zum Technischen Kaufmann weiterbilden lassen.»

Das riet ihm gestern auch der Gerichtspräsident bei der Urteilsverkündung. «Machen Sie eine Lehre, arbeiten Sie an Ihrer Persönlichkeit und reflektieren Sie. Sie brauchen eine Antwort darauf, weshalb Sie diese Tat begangen haben.»

Genug Zeit hat er dafür. Das Obergericht erhöhte das Strafmass der Vorinstanz um ein Jahr und verurteilte ihn zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe.

Der Verteidiger geht davon aus, dass sein Mandant die Strafe schon bald im offenen Vollzug absitzen und seine Lehre abschliessen kann. (Zürcher Regionalzeitungen)