Mit Licht, Kameras und gestutztenHecken gegen die Gewalt am See

Erst in der Nacht auf Samstag kam es wieder zu einem Vorfall: Eine 18-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann wurden um 1 Uhr am Utoquai von einem jungen Mann niedergestochen. Beide mussten schwer verletzt ins Spital gebracht werden. Der Täter floh. Wie die Kantonspolizei gestern Nachmittag bekannt gab, konnte sie nun einen 16-Jährigen verhaften, ursprünglich hatte sie einen 21-Jährigen verdächtigt. Der junge Schweizer sitzt in Untersuchungshaft.

Ums Zürcher Seebecken kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen. Im Juli erst erlitt beispielsweise ein 22-jähriger Syrer bei einem nächtlichen Streit am Utoquai schwere Kopfverletzungen. Der 18-jährige Schweizer hatte ihn mit Faustschlägen und Fusstritten spitalreif geprügelt.

Über Ostern brannten beim Restaurant Pumpstation zweimal Container. Bei den Löscharbeiten warfen Unbekannte Flaschen und Steine auf Polizeifahrzeuge und Mitarbeiter. Als die Polizei die Lage mit dem Megafon nicht beruhigen konnte, musste sie Gummischrot und Tränengas einsetzen.

Und im August 2018 rückte die Stadtpolizei wegen einer Messerstecherei an der Seepromenade aus. Mutmassliche FCZ-Fans griffen die Polizisten mit Steinen und Flaschen an – die Polizei musste Reizstoff und Gummischrot einsetzen, um die Verletzten zu erreichen.

Reeperbahn kennt Verbot

Einen neuen Ansatz gegen die Gewalteskalation am See brachte vor kurzem der Zürcher Polizeikommandant Daniel Blumer ins Spiel. In einer Fernsehsendung sagte er, dass er über ein Alkohol- und Waffenverbot in gewissen Bereichen um den Zürichsee diskutieren möchte. Er nannte unter anderem Hamburg als Beispiel, das auf der bekannten Ausgehmeile Reeperbahn waffenfreie Zonen kenne. Auch andere Städte in Deutschland haben solche Zonen eingeführt. Blumer glaubt, dass die Polizeiarbeit dadurch einfacher würde.

Wenig Verständnis für diesen Vorschlag hat die Stadtzürcher Polizeivorsteherin Karin Rykart (Grüne). «Die Idee überzeugt mich nicht», sagt sie. Das Problem der Gewalt am Seeufer würde damit nicht gelöst, der Kontrollaufwand wäre unverhältnismässig gross. Ausserdem müsse man erst die rechtlichen Grundlagen schaffen, damit überhaupt Zonen definiert werden könnten, in welchen ein solches Verbot gelten würde.

«Das Beispiel von Chur hat gezeigt, dass die gewünschte Wirkung ausbleibt», sagt Rykart. Seit 2008 gibt es in Chur Alkoholverbotszonen. Wer nachts auf der Strasse Alkohol trinkt, wird gebüsst. Der Stadtrat will das Verbot nun aber wieder aufheben. Einerseits, weil sich die Lage entspannt habe, andererseits, weil die Durchsetzung schwierig gewesen sei.

Auch der Verein Pro Nachtleben ist gegen ein Alkohol- und Waffenverbot. Der Vorschlag ziele in die falsche Richtung und würde das Problem nur verschieben statt lösen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. «Die Leute gehen dorthin, wo sie draussen sein können, ohne konsumieren zu müssen. Konsequenterweise müsste man solche Verbote dann für alle öffentlichen Räume fordern», sagt Vizepräsident Thomas Hug. Zielführender sei für ihn, genauer zu analysieren, warum diese Gewaltfälle am See gehäuft auftauchen: «Wir müssen zuerst herausfinden, was das Problem ist. Sind es hauptsächlich schwer alkoholisierte Personen, die gewalttätig sind, oder möglicherweise rivalisierende Gruppen?»

Keine weiteren Massnahmen

Die Polizei hat verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Situation in den Griff zu bekommen: mehr Präsenz, temporäre Kameras, bessere Beleuchtung, gestutzte Hecken. «Aus unserer Sicht hat sich die Situation in den letzten Wochen beruhigt», sagt Marco Cortesi, Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich. Der Vorfall vom vergangenen Samstag sei ein isoliertes Delikt, das nicht mit den Gewaltphänomenen am Utoquai in Verbindung stehe. «Alle Massnahmen haben sich unserer Ansicht nach bewährt.» Es brauche keine weiteren Massnahmen.

Stadträtin Rykart will keine Prognose abgeben, wie sich die Lage in Zukunft entwickeln könnte, sagt aber: «Wir schauen genau hin. An Gewalt im öffentlichen Raum darf man sich nicht gewöhnen.» Sollte sich die Situation am See wieder zuspitzen, werde das Departement geeignete Massnahmen prüfen.