Nächtliche Grosskontrollen auf der A3 und im Zürcher Oberland

Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag in einer Mitteilung schreibt, wurden am Donnerstag auf der A3 Richtung Chur über 100 Personen und Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten sie fest, dass fünf Personen ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss lenkten. Einem Mann wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Acht Personen wurden wegen diversen Übertretungen an das Polizeirichteramt Zürich sowie an das Statthalteramt Zürich verzeigt. Sieben Lenker erhielten Ordnungsbussen.

Grosskontrolle im Zürcher Oberland

Bei der Grosskontrolle im Zürcher Oberland vom Freitag auf den Samstag kontrollierten Kantonspolizisten mehrere Dutzend Personen und Fahrzeuge. In einem Personenwagen konnte eine grössere Menge Marihuana sichergestellt werden. Infolge Verdachts auf Betäubungsmittelhandel wurden die drei Insassen festgenommen.

Gegen acht Personen wird bezüglich Lenkens eines Motorfahrzeuges in nicht fahrfähigem Zustand zuhanden der zuständigen Untersuchungsbehörde rapportiert. Aufgrund diverser Übertretungen erhielten 32 Personen eine Ordnungsbusse. 30 Personen wurde wegen defekter Beleuchtung oder sonstiger kleinerer Mängel am Fahrzeug ein Beanstandungsrapport ausgehändigt.

