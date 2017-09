Neue Fachstelle für frei zugängliche Behördendaten im Kanton Zürich

Open Government Data (OGD) sind Datenbestände der öffentlichen Verwaltung, die offen zugänglich gemacht werden - falls sie keiner Schutzbestimmung unterstehen. Eine verantwortungsvolle Datennutzung mit neuen Technologien ist eines der Legislaturziele des Zürcher Regierungsrates für die Jahre 2015-2019.

Als Massnahme zum Legislaturziel soll deshalb ein bedarfsgerechtes Angebot an offenen Behördendaten bereit gestellt werden. Während der Aufbauphase in den Jahren 2015 und 2016 konnten so insgesamt 340 Datensätze auf opendata.swiss - dem Portal für Schweizer Open Government Data des Bundes - zugänglich gemacht werden.

Mehrheitlich gebührenfrei

Um OGD auch im Kanton zu fördern, wird nun per 2018 eine Fach- und Koordinationsstelle im Statistischen Amt aufgebaut, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Im Weiteren schafft der Regierungsrat die rechtlichen Voraussetzungen für die offene Zugänglichkeit und freie Wiederverwendung von Geodaten.

Ein Grossteil wird ab Januar 2018 gebührenfrei und ohne Einschränkungen nutzbar sein. Von besonderem Interesse für die Öffentlichkeit seien dabei die Grundlagendaten der Amtlichen Vermessung, heisst es weiter. (past/sda)