Neuer Brunnen beim Limmatquai

Das Brunnenprojekt «Sardona» siegte im Wettbewerb, den die Wasserversorgung Zürich 2018 aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens durchgeführt hat. Nun beginnt der Bau des Brunnens, wie die Wasserversorgung gestern mitteilte. Ab Herbst soll er der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Der Sordonabrunnen des Architekten Timon Reichle wird auf der sogenannten Hungerinsel errichtet. Der Bereich zwischen Limmat- und Utoquai, der ans Restaurant Terrasse anschliesst, wird in den kommenden Monaten neu gestaltet.

Der Brunnen stelle den Bezug zu den Kräften des Gletschers her, die einst den Zürichsee als wichtigen Trinkwasserspeicher zurückliessen, so heisst es in der Medienmitteilung. Der Name «Sardona» deute auf den Ursprung des «Züriwassers» in den Glarner Alpen hin. Die Form des Brunnens erinnere an einen Findling.

Das verwendete Kiesmaterial stammt aus dem Sardonagebiet. (red)