Neuer Kommandant für die Kapo Zürich

Ausgerechnet am 1. Mai, am traditionellen Tag des Protests und der Ausschreitungen in und um Zürich, tritt Bruno Keller sein Amt als höchster Polizist des Kantons an. Keller wird per 1. Mai 2020 neuer Kommandant der Kantonspolizei.

Der ehemalige Rorbaser Gemeindepräsident (SVP) tritt die Nachfolge von Thomas Würgler an, der in Pension geht. Keller ist jedoch nur eine Übergangslösung, mittelfristig stehe auch seine Pensionierung an, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Im Moment ist Keller Chef der Sicherheitspolizei und Stellvertreter von seinem Vorgänger Würgler. Keller startete seine Polizeilaufbahn bereits 1977 mit der Polizeischule, später kommandierte er auch die Regionalabteilung Winterthur/Unterland.