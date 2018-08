«Pink Panther» schlugen drei Mal in Zürich zu

Namensgebung

Pink Panther

90 Prozent der rosa Diamanten weltweit werden in der Argyle Diamantenmine ganz im Norden von Westaustralien produziert. Lediglich 0,1 Prozent der Diamanten aus dieser Mine werden als rosa klassifiziert. Die Edelsteine sind also sehr selten und entsprechend teuer.

Der berühmteste rosa Diamant ist der fiktive «Pink Panther» aus dem gleichnamigen Film von 1963. Wer tief in den Edelstein hineinschaut, erkennt einen springenden Panther. Im Film will Inspektor Clouseau (Peter Sellers) den Juwelendieb «Das Phantom» (David Niven) überführen, der es auf den Diamanten abgesehen hat.

Was das mit der realen Diebesbande zu tun hat? Scotland-Yard-Beamte benannten die Gruppe so, nachdem sie 1993 in London einen Juwelier überfallen hatten. Die Räuber versteckten ihre Beute – Diamanten im Wert von einer halben Million Pfund – in einem Tiegel Gesichtscreme. Dieselbe Taktik war im Film «The Pink Panther» von Regisseur Blake Edwards zu sehen. pag