Polizei steht wegen Halloween im Dauereinsatz

Die Kantonspolizei Zürich musste am Donnerstagabend rund 40 Mal wegen Halloween ausrücken. Auch dieses Jahr sei wieder im ganzen Kanton randaliert worden und Eier an Fassaden und auf fahrende Autos geworfen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die häufigsten Gründe für Polizeieinsätze waren aber Ruhestörungen und Sachbeschädigungen, auch seien Leute von Jugendlichen verfolgt und erschreckt worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Eskaliert ist die Situation in Zumikon. Ein Mob von rund 30 Jugendlichen habe einen Container in Brand gesteckt und randaliert. Die eingetroffene Patrouille der Kantonspolizei sei mit Steinen und Eiern beworfen worden, schreibt die Kapo. Mit Hilfe der angeforderten Verstärkung konnten die Jugendlichen kontrolliert werden. Diesen wurde daraufhin «eine Vielzahl von Eiern, Rasierschaum und Feuerwerk abgenommen».

Randaliert wurde aber im ganzen Kanton, eine genaue Schadensbilanz konnte am Freitagmorgen noch nicht erstellt werden. Die Kantonspolizei will im Verlauf des Tages weiter informieren. (gvb)