Polizisten vor Derby massiv angegriffen

Im Zusammenhang mit der Zürcher-Derby von Sonntag kam es am Wochenende zu diversen Scharmützeln in der Stadt. Rund 100 Personer hatten sich am Samstagabend nach 21 Uhr bei der Kantonsschule Hohe Promenade versammelt. Sie marschierten dann durch das Nieder zum Central und via Limmatquai zurück zum Bellevue.

Während des Umzugs wurden im Niederdorf zwei zivile Fahnder der Stadtpolizei anfänglich mit Flaschen und Steinen beworfen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Anschliessend wurden die Fahnder in eine Ecke gedrängt und mit Faustschlägen traktiert. Einer der beiden konnte sich nur dank einem Sprung aus rund vier Metern Höhe in die Tiefe retten, der andere zog aufgrund dieser Notwehrsituation seine Dienstwaffe. Glücklicherweise feuerte er sie nicht ab - allein der Anblick der Waffe hielt die Krawallbrüder von einem Angriff ab. Beiden Polizisten sind bei dem Angriff nicht verletzt worden.

Gummischrot am Sonntag

Am Sonntag dann marschierten FCZ- und GC-Fans zum Stadion und zündeten dabei mehrere Knallpetarden. Vor dem Stadion suchten rivalisierende Fangruppierungen die Konfrontation. Dies konnte durch rasches Eingreifen der Stadtpolizei verhindert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach Spielschluss suchten rund 50 Vermummte, teils mit FCZ-Fanartikeln ausgerüstete Personen, in der Umgebung des Hardplatzes erneut die Konfrontation mit gegnerischen Fans.

Die Stadtpolizei Zürich konnte diese kritische Situation mit einem Gummischroteinsatz beruhigen und unter Kontrolle bringen. Wenig später konnte durch Einsatzkräfte in der Umgebung des Limmatplatzes beobachtet werden, wie ein Mann, der FCZ-Fanartikel trug, von mehreren Personen attackiert wurde. Die Stadtpolizei Zürich schritt auch hier ein und nahm in diesem Zusammenhang 13 Personen vorläufig fest. (mcp)