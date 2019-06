Regierungsrat will am Rathaus festhalten

Man stelle sich vor, im Zürcher Rathaus bricht während einer Kantonsratssitzung ein Brand aus. Politikerinnen und Politiker müssten sich mindestens teilweise mit einem Sprung in die Limmat retten. Das ist kein Witz, sondern der aktuell offizielle Fluchtweg. Kein Wunder bezeichnete die EVP die Sicherheitssituation unlängst in einem Vorstoss als «katastrophal schlecht».

Das Zürcher Rathaus ist ein altehrwürdiges Gebäude, das von 1692 bis 1698 erbaut wurde. Darin tagen unter anderem Kantons- und Regierungsrat sowie der Zürcher Gemeinderat. Dass der Bau sanierungsbedürftig ist und diverse Defizite aufweist, ist unbestritten.

Andrew Katumba (SP, Zürich) und Mitunterzeichnende nennen in ihrer Motion weitere Defizite des altehrwürdigen Gebäudes, das von 1692 bis 1698 erbaut wurde. Unter anderem mangle es an Behindertengerechtigkeit, Ergonomie und Lüftung. Es fehle an Räumlichkeiten für Fraktionen, Kommissionen und Besprechungen. Auch der Platz fürs Publikum und die Medien sei knapp. Andererseits würden Auflagen der Denkmalpflege grössere bauliche Eingriffe verhindern.

Katumba schwebt daher der Bau eines «Hauses der Demokratie» vor, das die gesellschaftlichen Vorstellungen der heutigen Zeitepoche repräsentiere.

Regierungsrat sieht ein Zeitproblem

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat in seiner gestern publizierten Antwort, die Motion abzulehnen. Das Hauptproblem sieht er darin, dass ein Neubau «im allerbesten Fall in einem Jahrzehnt, vermutlich aber eher später realisierbar wäre».

Das hat mit der Suche nach dem geforderten zentralen Standort in der Zürcher Innenstadt zu tun. Die Möglichkeiten einen solchen Standort innert nützlicher Frist zu finden seien «aus heutiger Sicht stark begrenzt». Das gelte auch, wenn die Standortsuche gemeinsam mit der Stadt Zürich erfolge.

Während sich das Zürcher Rathaus im Besitz des Kantons befindet - was ihm zweifellos etwas mehr Spielraum betreffend Sanierung lässt - verfügt er nicht über bebaubare Areale im Stadtzentrum. Die viel genannten Standorte für einen Neubau - Globus-Provisorium (Papierwerd-Areal auf der Limmat beim Bahnhof) und der Carparkplatz am Sihlquai - gehören beide der Stadt.

So bestätigt der Regierungsrat in seinem Beschluss zur Motion zwar die Defizite am bestehende Bau, er stellt aber in Aussicht, dass sich diese im Rahmen einer Sanierung zum Grossteil beheben liessen.

«Rathaus ist und bleibt ungeeignet»

Gerade, was diese Behauptung angeht, hat Andrew Katumba «grosse Fragezeichen». Die Platzsituation werde sich mit der Sanierung nicht merklich verbessern. Das Problem mit dem Fluchtweg lasse sich nur lösen, indem aus der Fassade auf zwei Seiten Notausgänge herausgebrochen würden. «Dies wiederum würde den historschen Bau verschandeln und vermutlich den Heimatschutz auf den Plan rufen», sagt Katumba.

«Der Rat, der im Kanton Zürich die Gesetze verabschiedet, tagt selber in einem illegalem Gebäude», sagt Katumba. Das sei «äusserst stossend». Und weiter: «Es ist eigentlich nicht am Regierungsrat zu bestimmen, wo der Kantonsrat tagt.»Der Regierungsrat habe womöglich die Rolle von Exekutive und Legislative missverstanden. Der Auftrag an den Regierungsrat bestehe darin, einen neuen Standort für ein neues Parlamentsgebäude zu finden.

Was das angeht, sei die Antwort widersprüchlich. Schliesslich müsse man auch im Falle einer Sanierung für einige Jahre einen Ersatzstandort finden. Es sei klar, dass man mit der Stadt Zürich zusammenarbeiten müsse. Im Gemeinderat sei ebenfalls ein Vorstoss hängig, der eine ähnliche Lösung für das Stadtparlament fordere.

«Wüsste ich nicht sehr genau, dass es im Stadtzentrum mögliche Standorte gibt, hätte ich die Motion gar nicht eingereicht», sagt Katumba. Das heutige Rathaus sei und bleibe auch mit Sanierung ungeeignet für einen Parlamentsbetrieb im 21. Jahrhundert. Ziel sei es, mit einem neuen Rathaus die politische Debatte wieder näher an die Bevölkerung heranzubringen. Dazu brauche es ein offenes Haus, das gut zugänglich sei.

(Zürcher Regionalzeitungen)