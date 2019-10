Rund ein Viertel der Zürcher und Winterthurer haben schon gewählt

In den Städten Zürich und Winterthur haben bis am Dienstag je rund 25 Prozent der Stimmberechtigen schon gewählt. In beiden Städten entspricht diese Wert ungefähr jenem der Wahlen im Jahr 2015.

In der Stadt Zürich haben rund 55000 der insgesamt 221000 Wahlberechtigten schon gewählt. In Winterthur sind es rund 17000, wie es bei der Stadt auf Anfrage hiess. In der zweitgrössten Stadt des Kantons gibt es rund 69700 Wahlberechtigte.

Aus diesen Zahlen Rückschlüsse auf die effektive Wahlbeteiligung vom kommenden Sonntag zu ziehen, ist jedoch schwierig.

Bei den National- und Ständeratswahlen im Jahr 2015 lag die Wahlbeteiligung im ganzen Kanton Zürich bei 47,25 Prozent. Sie war damals leicht höher als bei den Wahlen 2011, als nur 46,82 Prozent wählen gingen. (sda)