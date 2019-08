57-Jährige Frau in Rapperswil von ihrem Sohn getötet

In Rapperswil-Jona lief am Sonntagnachmittag ein grösserer Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger Schweizer hatte an der Oberseestrasse in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Rapperswil seine 57-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass sie nur kurze Zeit später ihren Verletzungen erlegen ist.

Der 36-jährige Mann konnte kurze Zeit später auf dem Areal der Hochschule Rapperswil verhaftet werden. Er musste ins Spital gebracht werden, weil er sich mit dem Messer selber ebenfalls Schnittverletzungen zugefügt hatte. Der Mann ist in Rapperswil-Jona wohnhaft. (ckn)