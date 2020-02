Seine neue Manege heisst «Zauberhut»

Noch sieht man nicht viel vom hohen Turm, der in Knies Kinderzoo gebaut wird. Doch mit dem «Zauberhut», wie die Familie Knie das Mammutprojekt nennt, sei man auf Kurs. Dies versichert Franco Knie senior, Gesamtverantwortlicher von Knies Kinderzoo. Allerdings verzögere sich der Neubau leicht. Statt im Frühsommer, wie ursprünglich geplant, ist die Eröffnung nun auf September angesetzt.

Als Grund für die Verzögerung nennt Knie die schwierigen Bodenverhältnisse vor Ort. Gemeint ist die sogenannte Seekreide. «Wie Pudding» sei der instabile Untergrund, beschreibt Franco Knie. «Wir wussten von dieser Herausforderung», sagt er, doch letztlich habe sich gezeigt, dass die Bauarbeiten dadurch mehr Zeit benötigen würden. «Es ist so schon eine Meisterleistung, den Neubau in so kurzer Zeit zu errichten.»

Immerhin spiele ihnen das Wetter in die Hand, sagt Knie: Dass es diesen Winter bisher nie richtig kalt war, sei ein Vorteil für die laufenden Bauarbeiten: «Bei Minustemperaturen ist es immer schwieriger.»

Erstmals ein Weihnachtszoo

Das geplante Gebäude auf dem Gelände des Kinderzoos ist Ersatz für das einstige Otarium. Nach dem Verzicht auf Seelöwen-Shows stellte die Familie Knie letzten März ihre Pläne für den 26 meterhohen Neubau – den «Zauberhut» – vor, mit dem sie künftig mehr auf Events setzen will. Diverse Anlässe sind im neuen Wahrzeichen geplant, unter anderem Shows mit Hunden und Pferden. Auch für Franco Knie junior und seine Familie warte im Zauberhut eine neue Manege, sagt Franco Knie sen.

«Es fällt vieles an, dass ich nicht allein stemmen kann»Franco Knie sen.

Mit dem Neubau ist der Kinderzoo fortan ganzjährig geöffnet. So gebe es dieses Jahr erstmals einen Weihnachtszoo, sagt Knie. Zwar ist der «Zauberhut» zu Beginn der Zoo-Saison noch nicht ganz fertig, der Zoobetrieb stehe aber nicht auf der Kippe. Eine ähnliche Situation kenne man aus der Zeit, als der Elefantenpark gebaut wurde.

Bei den Projekten im Kinderzoo wird Franco Knie sen. künftig von seinem Sohn (42) unterstützt (Hier geht es zu den Hintergründen). Im Kinderzoo sei in nächster Zeit einiges geplant, sagt Knie – «wir haben in den letzten Jahren viel investiert». Er und Zoodirektor Benjamin Sinniger bräuchten darum Unterstützung. «Es fällt vieles an, dass ich nicht allein stemmen kann», sagt der Zoo-Verantwortliche. Ausserdem sei es in der Elefantenzucht immer schwieriger, geeignete Fachleute zu finden.

Nicht alleine zu stemmen

Sein Sohn Franco Knie junior werde ihn in puncto Tiermanagement bei den Elefanten unterstützen. «Ich bin jetzt fünf Jahre im Kinderzoo und möchte diese Aufgabe schrittweise an meinen Sohn übergeben», sagt er. «Auf ihn kommt eine spannende Aufgabe zu.»

Es gab viele Vater-Sohn-Gespräche darüber, wie seine neue Aufgabe aussehen könnte.»Franco Knie sen.

Den Entscheid, den Zirkus zu verlassen und fortan bei der Elefantenzucht im Kinderzoo zu helfen, habe sich sein Sohn nicht leicht gemacht, weiss Franco Knie sen. «Es gab viele Vater-Sohn-Gespräche darüber, wie seine neue Aufgabe aussehen könnte.» Er könne seinem Sohn gut nachfühlen: Der Abschied aus der Manege sei auch ihm damals, nach rund 45 Jahren, nicht leicht gefallen. «Die Zirkusatmosphäre fehlt mir noch heute.» Viele Gespräche mit seinem Sohn gab es bereits 2015 beim Entscheid, fortan auf die Elefanten im Zirkus zu verzichten. «Schon dies war schwierig für ihn», sagt Knie.

Wer im Circus Knie neu die Leitung der technischen Direktion übernimmt, ist noch offen. Gemäss Franco Knie sen. werde nun ein neues Organigramm erstellt.

Dass die Familie von Franco Knie jun. künftig ganzjährig in Rapperswil bleibt, kommt unter anderem Sohn Chris Rui zugute: Dieser habe das Potenzial fürs Gymnasium, sagt sein Grossvater. «Wir wollen ihn fördern – und das Gymnasium können wir in unserer Zirkusschule leider nicht anbieten.»