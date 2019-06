Sieben verletzte bei Tramunfall in Zürich

Kurz nach 10.30 Uhr kam es am Freitag an der Albisriederstrasse, Höhe der Liegenschaft 162, zwischen dem in Richtung Albisriederplatz fahrenden Cobra-Tram der Linie 3 und einem Lastwagen, der in die gleiche Richtung unterwegs war, zu einer Kollision.

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, verletzten sich durch den heftigen Aufprall mehrere Personen im Tram leicht. Das Tram entgleiste. Der 54-jährige Lastwagenchauffeur wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr befreit werden. 14 Personen wurden vor Ort durch Sanitäter und Notärzte von Schutz & Rettung betreut werden. Davon mussten sechs Personen mit leichten, der Lastwagenchauffeur mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Der Unfallhergang ist unklar und wird durch Spezialisten des unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich sowie des Forensischen Instituts untersucht.

Die Albisriederstrasse ist zwischen dem Albisriederplatz und dem Hubertus sowohl für den öffentlichen-, wie auch der Individualverkehr gesperrt.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfall vom 28. Juni 2019, kurz nach 10.30 Uhr, an der Albisriederstrasse, zwischen dem «Hubertus» und dem Albisriederplatz machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Tel.-Nr.: 0 444 117 117 zu melden. (mst)