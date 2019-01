So klingt das Alfred-Escher-Musical

Programm zum Doppeljubiläum

Spaziergänge, Ausstellungen und ein Kongress

Mit 1,5 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds unterstützt der Verein «200 Jahre Alfred Escher und Gottfried Keller» Projekte zu Keller und Escher, die beide dieses Jahr 200 Jahre alt würden. Der Entrepreneur und Politiker Escher würde am 20. Februar, Keller, Schriftsteller und Staatsschreiber, am 19. Juli 200 Jahre alt. Gestern hat der Verein, dessen Mitglieder die Alfred-Escher-Stiftung, die Gottfried-Keller-Gesellschaft und die Universität Zürich sind, sein Programm vorgestellt.



Dieses ist seit der Streichung des Alfred-Escher-Musicals (siehe Haupttext) stark Gottfried-Keller-lastig. Zum Autor des «Grünen Heinrich» gibt es im Strauhof eine Ausstellung, die Universität Zürich organisiert einen Kongress und eine Ringvorlesung. Es gibt thematische Spaziergänge, Theateraufführungen, Konzerte und Lesungen. Unter den Publikumsanlässen auf der Website des Vereins (www.spurenderzukunft.ch) findet man derzeit nur einen, bei dem es um den Gründer von ETH, Credit Suisse und Swiss Life und Wegbereiter des Gotthardtunnels geht. Projekte, die beide Persönlichkeiten verbinden, gibt es wenige – so etwa die Auftaktveranstaltung am 18. Februar an der Universität Zürich.



Träumer und Macher



Dennoch könne sich das Programm sehen lassen, auch wenn es «je nach Standpunkt Lücken aufweist», wie Vereinspräsident Beat Husi sagte. Auf der Website sollen noch weitere Veranstaltungen hinzukommen. Der Verein habe keine Generalintendanz vorgesehen, sondern sei lediglich für die Koordination und die Verteilung der Lotteriefonds-Mittel zuständig. Das Ziel sei eine kritische Auseinandersetzung mit dem «Träumer und Spinner» Keller und dem «Macher» Escher, wie Manfred Papst, Vorstandsmitglied und Präsident der Gottfried-Keller-Gesellschaft sagte. Es sei angemessen, dass Keller so stark im Fokus stehe. Eschers Bedeutung sei wichtig für die Schweizer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, aber Keller gehöre zur Weltliteratur. kme