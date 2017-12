So soll der Breitensport im Jahr 2030 aussehen

Jeden Mittwoch um 20 Uhr trifft sich der Turnverein in der Halle zum Training. Seit vielen Jahren ein bewährtes Ritual. Anja Kirig bezweifelt jedoch, dass dieses Konzept in 15 Jahren noch überall funktioniert. Die deutsche Zukunftsforscherin hat untersucht, wie sich der Breitensport aufgrund der grossen Trends wandeln wird. Gestern hat sie am ­Forum Sportkanton Zürich dar­über referiert. Es wird jährlich vom Zürcher Sportamt und vom Kantonalverband für Sport organisiert. In ihrer Studie stellt Kirig Thesen auf, zeigt aber auch, welche Chancen sich den Sportver­einen bieten.

Lebensqualität statt Leistung

Kirig geht davon aus, dass der Freizeitsportler im Jahr 2030 noch gesundheitsbewusster ist. Sie sieht den Sport nicht primär als Spass, sondern als seine Pflicht, um physisch und psychisch fit zu bleiben. Seine Motivation ist eine hohe Lebensqualität, weniger die Konkurrenz oder die Leistung – wobei seine Bemühungen von Arbeitgeber und Krankenkasse unterstützt werden. Und er nutzt technische Hilfsmittel, die ihm beispielsweise bei der Motivation oder dem Aufbau von Trainingsplänen helfen.

Nach Kirigs These ist der Freizeitsportler 2030 nicht mehr bereit, jeden Mittwoch um 20 Uhr in der Turnhalle zu stehen. Wann und wo er Sport betreibt, will er selber bestimmen: ob an seinem Arbeitsort, unterwegs, daheim oder in einer Halle. Dennoch braucht er das Wir-Gefühl. Er will sich vernetzen, sich über neue Trainingsformen oder seine Fortschritte austauschen. Und er nutzt soziale Plattformen, um sich spontan mit Gleichgesinnten zu treffen.

Der Sport muss zu den Leuten

Die Entwicklung sei natürlich schon heute zu beobachten. Doch sie werde sich verstärken, ist Kirig überzeugt. Dabei stellt sich die Frage, ob Sportvereine in 15 Jahren noch eine Daseinsberechtigung haben. Ja, sagt Kirig, aber wahrscheinlich in einer anderen Form. «Jeder Verein sollte sich deshalb überlegen, wo seine Stärken liegen und was er künftig anbieten will.» Eines sei klar: Die Leute kämen nicht mehr zum Sport, der Sport müsse zu den Leuten.

Vereine könnten eine wichtige Rolle in dieser Unterwegskultur spielen, indem sie die Sporttreibenden dort erreichten, wo sie sich aufhielten: in der Schule, am Arbeitsplatz, im Hotel, im Park, im Spital, zu Hause – ja sogar in virtuellen Welten.

Dank ihren Erfahrungen und Trainern seien Vereine dazu prädestiniert, diese Dienstleistungen anzubieten, sagt Kirig. Gegebenenfalls müssten sie aber ihre Organisationsform überdenken oder Teile in privatwirtschaft­liche Profitbereiche ausgliedern.

Der Urban Sports Club

In Berlin hat beispielsweise der Urban Sports Club ein erfolg­reiches Modell entwickelt. Seine Mitglieder haben je nach Tarif unbegrenzten Zugang zu unzähligen Sportangeboten in ganz Deutschland – vom Fitnessstudio über Anlagen für Teamsport bis zu Schwimmbädern und Kletterhallen. Wichtig sei, sagt Kirig, dass sich die Vereine vernetzten. Dass sie kooperierten – mit anderen Sportanbietern, mit der Gemeinde, mit Unternehmen, Gesundheitsanbietern, branchennahen Experten und Szenen.

Die Gesellschaft der Zukunft basiere auf einer offenen Kultur des kollektiven Austausches, sagt Kirig. Das gelte auch für die Kommunikation. Kaum ein Verein werde es sich leisten können, auf soziale Medien zu verzichten: Sei es, um Angebote bekannt zu machen, Mitglieder zu gewinnen oder Projekte anzustossen. Sowieso würden die Digitalisierung und die Technologie immer mehr Einzug halten im Sport. So testet etwa der Deutsche Fussballbund schon heute Virtual-Reality-Brillen fürs Training.

Sport als Standortfaktor

Überdenken werde man auch die Gestaltung der Sportanlagen – gerade in der Stadt, wo der Platz knapp und teuer ist. Ein mögliches Modell hat die britische Stararchitektin Amanda Levete entworfen: eine mobile Anlage mit drei übereinander gelagerten Sportfeldern, die sich schnell und günstig auf- und abbauen lassen. Städte und Gemeinden müssten ein Inter­esse haben, solche Projekte zu fördern, sagt Kirig. Das Sportangebot werde je länger, desto mehr zum Standortfaktor. Dasselbe gelte für Firmen. Im Werben um die besten Arbeitskräfte seien sport­liche und gesundheitliche Faktoren mitentscheidend. Und wieso sollten nicht Sportvereine passende Angebote entwickeln?

Hoher Anspruch an Werte

Mit dem Blick in die Zukunft müssten die Vereine zudem berücksichtigen, dass viele potenzielle Mitglieder – gerade die Generation der Millennials – einen hohen Anspruch an soziale Verantwortung hätten. Neben den Kriterien, ob das Angebot des Vereins den eigenen Bedürfnissen entspreche, jederzeit und überall verfügbar sei, werde immer wichtiger, welche Werte er vertrete. (Zürichsee-Zeitung)