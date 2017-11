Spitälerstrategie: Zürcher Stadtrat zieht Vorlage zurück

In seiner Spitälerstrategie hatte der Zürcher Stadtrat angeregt, die beiden Stadtspitäler Triemli und Waid zusammenzuführen - die zukünftige Organisation hatte er aber noch offengelassen.

Für die Gemeinderatskommission war diese Strategie zu unbestimmt. Sie entschied deshalb einstimmig, die Vorlage in der Ratsdebatte zurückweisen. Dem kommt nun der Stadtrat zuvor, wie er am Mittwoch mitteilte: Er zieht seine Weisung zurück.

Er will dafür «unverzüglich die nächsten Schritte in die Wege leiten». Um die Defizite der Stadtspitäler in den Griff zu kriegen, will er - neben eingeleiteten Ergebnisverbesserungsmassnahmen - weitere Sofortmassnahmen einleiten. Dazu gehört gemäss Mitteilung unter anderem ein «konkretes Verdichtungskonzept».

Die nicht zum Kernspital gehörenden Gebäude sollen demnach nicht mehr durch das Spital betrieben werden. «Dadurch können die Investitions- und Anlagenutzungskosten gesenkt und der Umsatz pro Fläche gesteigert werden.» Auf bereits beantragte Ausgaben will der Stadtrat verzichten - so etwa auf die Erweiterung der Augenklinik und der Frauenklinik.

Öffentlich-rechtliche Anstalt

Wie der Stadtrat weiter entschieden hat, sollen die beiden Stadtspitäler unter der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt zusammengeführt werden. Sie blieben damit im öffentlichen Eigentum, doch bringe ihnen dies mehr Flexibilität und Agilität, um etwas einfacher mit anderen Spitälern kooperieren zu können.

Bis Ende 2018 will der Stadtrat nun die Eignerstrategie, das Kooperationskonzept und die Unternehmerstrategie erarbeiten. 2019 sollen die politischen Entscheide im Parlament gefällt und 2020 umgesetzt werden. (far/sda)