Stadtpolizisten bei Einsatz tätlich angegriffen

Kurz vor 01.30 Uhr wurde der Stadtpolizei gemeldet, dass mehrere Personen beim Hardplatz und der Grossbaustelle des Polizei- und Justizzentrums Zürich (PJZ) Betonwände besprayen, schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung. Als die Patrouillen vor Ort eintrafen, wurden sie sofort mit Steinen und Eisenstangen beworfen und angegriffen. Zudem wurde mehrfach pyrotechnisches Material gezündet.

Mit Steinen und Flaschen

Die Stadtpolizei Zürich setzte daraufhin Gummischrot und Reizstoff ein. Die Personen zogen sich danach in die Unterführung beim Hardplatz zurück in der eine illegale Party mit rund 100 bis 200 Personen im Gang war. Von dort aus warfen sie weiter Steine und Flaschen gegen die Polizisten, heisst es in der Medienmitteilung. Nachdem die Polizei mit Megaphon die Leute mehrfach aufforderte die Party zu beenden und die Unterführung zu verlassen, wurden sie erneut mit Steinen und Flaschen angegriffen. Nachdem dies keine Wirkung zeigte, wurde nach einer weiteren Abmahnung Reizstoff eingesetzt, was dazu führte, dass die Leute die Party beendeten und die Örtlichkeit verliessen. Bisher liegen keine Angaben zu Verletzten vor. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann zurzeit nicht beziffert werden. Neben der Stadtpolizei Zürich standen auch Patrouillen der Kantonspolizei Zürich im Einsatz.

(zuonline.ch)